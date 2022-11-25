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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море Россия удерживает 11 кораблей, все без "Калибров" – ВМС Украины

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В Средиземном море находятся девять кораблей России
В Средиземном море находятся девять кораблей России
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 25 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей российских оккупантов, носителей крылатых ракет "Калибр" среди них нет. Об этом сообщило в Telegram командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находятся девять кораблей РФ, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп – 76 ракет).

Также за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю – 18 судов (из них три судна двигались из пролива Босфор), к Черному морю – 36 судов (из них пять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Украина, война, ВМС Украины, корабль, война России против Украины, ракеты, Босфор, ракета, корабли, море
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