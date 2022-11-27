Зеленский о российской агрессии: Террористы готовят новые удары, они не успокоятся

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных, наша взаимопомощь – является одним из элементов защиты от террора и является нашей силой", – сказал он.
Президент отметил, что следующая неделя "может быть такой же сложной, как и уходящая".
"Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в частности с нашими партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи всех, кому можете помочь. И, пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек.
Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты, в частности в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных беспилотников.
К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме Украины снизился до 20%.