Зеленский о российской агрессии: Террористы готовят новые удары, они не успокоятся

Зеленский подчеркнул, что прорабатываются все сценарии действий в связи с обстрелами Фото: president.gov.ua

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных, наша взаимопомощь – является одним из элементов защиты от террора и является нашей силой", – сказал он.

Президент отметил, что следующая неделя "может быть такой же сложной, как и уходящая".

"Наши силы обороны готовятся. Все наше государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в частности с нашими партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи всех, кому можете помочь. И, пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей", – заявил Зеленский.

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