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Украинский саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств – Зеленский

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Зеленский сообщил, что на программу Grain from Ukraine собрали уже около $150 млн
Зеленский сообщил, что на программу Grain from Ukraine собрали уже около $150 млн
Фото: president.gov.ua

Украина уже имеет договоренности с рядом государств по инициативе Grain from Ukraine, учредительный саммит, который прошел в Киеве 26 ноября, в 90-ю годовщину Голодомора, поддержали 20 государств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении 26 ноября, президента цитирует его пресс-служба.

"Сегодня мы официально объявили о старте нашей новой инициативы – гуманитарной. Grain from Ukraine. И есть договоренности уже со многими партнерами о совместной работе "Зерно из Украины". Евросоюз, США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Катар, Канада, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Литва, Чехия, Италия, Австрия, Испания, Швеция, Словения, Швейцария и другие. Наш саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств. Общая сумма, которую мы аккумулировали для Grain from Ukraine – уже около $150 млн. Работа продолжается", – сказал он. 

Участвуя в инициативе, страны "не просто отправляют украинскую агропродукцию" государствам, которые в ней нуждаются, подчеркнул Зеленский. 

"Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие. Если бы не украинское продовольствие, если бы не наше совместное с партнерами лидерство, социальную стабильность в таких регионах, как север Африки или Ближний Восток, не удалось бы удержать. Именно этого хотела Россия. Должны и можем этого не допустить", – добавил он. 

На учредительном саммите Зеленский говорил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. "В целом по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи", – сказал президент Украины.

Контекст:

Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября.

Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода. 

18 ноября стало известно, что США выделяют до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine. 26 ноября на учредительном саммите к инициативе присоединился еще ряд стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, Ближний Восток, Великобритания, Канада, Нидерланды, Бельгия, Катар, Голодомор, Владимир Зеленский, Словения, Евросоюз, зерно
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