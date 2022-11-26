Украинский саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств – Зеленский

"Сегодня мы официально объявили о старте нашей новой инициативы – гуманитарной. Grain from Ukraine. И есть договоренности уже со многими партнерами о совместной работе "Зерно из Украины". Евросоюз, США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Катар, Канада, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Литва, Чехия, Италия, Австрия, Испания, Швеция, Словения, Швейцария и другие. Наш саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств. Общая сумма, которую мы аккумулировали для Grain from Ukraine – уже около $150 млн. Работа продолжается", – сказал он.

Участвуя в инициативе, страны "не просто отправляют украинскую агропродукцию" государствам, которые в ней нуждаются, подчеркнул Зеленский.

"Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие. Если бы не украинское продовольствие, если бы не наше совместное с партнерами лидерство, социальную стабильность в таких регионах, как север Африки или Ближний Восток, не удалось бы удержать. Именно этого хотела Россия. Должны и можем этого не допустить", – добавил он.

На учредительном саммите Зеленский говорил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. "В целом по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи", – сказал президент Украины.