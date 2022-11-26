На программу Graine from Ukraine страны выделяют десятки миллионов долларов. Список

Зеленский отметил, что от голода планируется спасти 5 млн человек Фото: pixabay.com

Заместитель премьер-министра – глава МИД Катара шейх Моххамед Аль-Тани заявил, что "Катар приветствует специальные программы и проекты, способствующие усилению продовольственной безопасности и увеличивающие устойчивость стран".

"Мы приветствуем инициативу Украины Grain from Ukraine, поскольку она направлена на помощь африканским странам в получении украинского продовольственного экспорта. Катар выделит $20 млн в поддержку этой инициативы", – сказал Аль-Тани.

Венгрия выделит средства на транспортировку продовольственных товаров из Украины в рамках инициативы Grain from Ukraine, а также обеспечит логистическую поддержку.

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что "Венгрия обязалась обеспечить $3,5 млн для того, чтобы обеспечить транспортирование 10 тыс. тонн пшеницы и продовольственных товаров". Она также призвала использовать украинско-венгерскую границу в качестве дополнительного канала транспортировки продовольствия.

Деньги на зерновую инициативу выделяет и Польша.

"Мы хотим поддерживать эту инициативу, поэтому мы выделяем €20 млн на поддержку инициативы президента [Украины Владимира] Зеленского. [...] Украина страдает [от российской агрессии], и в то же время Зеленский готовит эту очень щедрую инициативу в помощь странам Африки, Азии, Ближнего Востока", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Таким образом, три страны пообещали выделить на программу Graine from Ukraine в общей сложности более $43 млн.

Кроме того, на продовольственную безопасность в рамках украинской инициативы выделяют средства такие страны:

Япония – $14 млн;

Германия – €15 млн;

Бельгия – €10 млн;

Франция – €6 млн;

Канада – 30 млн канадских долларов.

18 ноября стало известно, что США выделяют до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine.