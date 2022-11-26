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ДЕНЬГИ

На программу Graine from Ukraine страны выделяют десятки миллионов долларов. Список

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Зеленский отметил, что от голода планируется спасти 5 млн человек
Зеленский отметил, что от голода планируется спасти 5 млн человек
Фото: pixabay.com

На проходящем в Киеве 26 ноября учредительном саммите в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine представители ряда стран – участниц инициативы озвучили суммы, которые они выделяют на вывоз зерна из Украины. Заявления цитирует "Интерфакс-Украина".

Заместитель премьер-министра – глава МИД Катара шейх Моххамед Аль-Тани заявил, что "Катар приветствует специальные программы и проекты, способствующие усилению продовольственной безопасности и увеличивающие устойчивость стран".

"Мы приветствуем инициативу Украины Grain from Ukraine, поскольку она направлена на помощь африканским странам в получении украинского продовольственного экспорта. Катар выделит $20 млн в поддержку этой инициативы", – сказал Аль-Тани.

Венгрия выделит средства на транспортировку продовольственных товаров из Украины в рамках инициативы Grain from Ukraine, а также обеспечит логистическую поддержку.

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что "Венгрия обязалась обеспечить $3,5 млн для того, чтобы обеспечить транспортирование 10 тыс. тонн пшеницы и продовольственных товаров". Она также призвала использовать украинско-венгерскую границу в качестве дополнительного канала транспортировки продовольствия.

Деньги на зерновую инициативу выделяет и Польша.

"Мы хотим поддерживать эту инициативу, поэтому мы выделяем €20 млн на поддержку инициативы президента [Украины Владимира] Зеленского. [...] Украина страдает [от российской агрессии], и в то же время Зеленский готовит эту очень щедрую инициативу в помощь странам Африки, Азии, Ближнего Востока", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Таким образом, три страны пообещали выделить на программу Graine from Ukraine в общей сложности более $43 млн.

Кроме того, на продовольственную безопасность в рамках украинской инициативы выделяют средства такие страны:

  • Япония – $14 млн;
  • Германия – €15 млн;
  • Бельгия – €10 млн;
  • Франция – €6 млн;
  • Канада – 30 млн канадских долларов.

18 ноября стало известно, что США выделяют до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine.

Контекст:

Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября.

Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

26 ноября Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек. "В целом по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи", – сказал президент Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Польша, Франция, Канада, Япония, Африка, Венгрия, Бельгия, экспорт, голод, Катар, саммит, пшеница, Матеуш Моравецкий, Каталин Новак, зерно
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