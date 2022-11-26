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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украина выполнит экспортные обязательства по поставке сельхозпродукции. Украина – борец за жизнь

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Зеленский: Наша цель амбициозная и конкретная спасти от голода не менее 5 млн человек
Зеленский: Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 млн человек
Фото: president.gov.ua

Украина выполнит свои обязательства по экспорту зерна на мировой рынок. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 ноября, выступая на учредительном саммите в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine, стенограмму выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

"Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности будет и дальше делать свой ключевой вклад, несмотря на войну, несмотря на любые вызовы, несмотря на препятствия, несмотря на попытки нас уничтожить. Украина будет выполнять свои экспортные обязательства по поставке зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Украина – борец за жизнь свою и других народов, жизнь без неволи и без голода".

Президент Украины объяснил, что саммит International Summit on Food Security был организован для преодоления угрозы голода в странах с недостаточным обеспечением продовольственных потребностей.

"Хочу объявить и рассказать о нашей новой международной инициативе [...] Grain from Ukraine. В ее рамках украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии. Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 млн человек", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в рамках этой инициативы в ноябре Украина уже отправила 27 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии, а "сегодня загружается еще одно судно, это еще 30 тыс. тонн пшеницы для людей в Эфиопии".

"Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тыс. тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом. В целом по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября.

Суть программы – прямая закупка странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

К инициативе уже присоединились Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США, говорил Зеленский в вечернем обращении 17 ноября.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: экспорт, голод, Владимир Зеленский, саммит, судно, пшеница, президент, рынок, обращение
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