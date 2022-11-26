Зеленский: Украина выполнит экспортные обязательства по поставке сельхозпродукции. Украина – борец за жизнь

Зеленский: Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 млн человек Фото: president.gov.ua

"Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности будет и дальше делать свой ключевой вклад, несмотря на войну, несмотря на любые вызовы, несмотря на препятствия, несмотря на попытки нас уничтожить. Украина будет выполнять свои экспортные обязательства по поставке зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Украина – борец за жизнь свою и других народов, жизнь без неволи и без голода".

Президент Украины объяснил, что саммит International Summit on Food Security был организован для преодоления угрозы голода в странах с недостаточным обеспечением продовольственных потребностей.

"Хочу объявить и рассказать о нашей новой международной инициативе [...] Grain from Ukraine. В ее рамках украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии. Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 млн человек", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в рамках этой инициативы в ноябре Украина уже отправила 27 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии, а "сегодня загружается еще одно судно, это еще 30 тыс. тонн пшеницы для людей в Эфиопии".

"Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тыс. тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом. В целом по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов по меньшей мере 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи", – подчеркнул Зеленский.