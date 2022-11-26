Зеленский и де Кроо подписали декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Собеседники подробно обсудили взаимодействие двух государств в ООН, в структурах Европейского союза и на других международных площадках, говорится в сообщении.
"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата", – сказал президент Украины.
Кроме того, политики обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия, оборонную поддержку, ужесточение санкций против России за террор и дестабилизацию глобальных отношений.
"Мы ценим, что Бельгия является лидером по объему замороженных российских активов – €50 млрд, даже больше. Важно, чтобы активы государства-террориста были направлены на компенсацию ущерба от его террора. Должны сделать все для того, чтобы это произошло как можно быстрее", – отметил Зеленский.
Он рассказал премьер-министру Бельгии о состоянии энергетической системы Украины после российских ракетных ударов. Де Кроо заявил о готовности предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование.
"Мы поставляем генераторы, оказываем помощь вашим школам, больницам и надеемся, что это придаст вам устойчивости в эти сложные времена", – сказал он.
Зеленский поблагодарил Бельгию за помощь в разминировании украинских территорий, а также за оказанную военную помощь и обратился с просьбой о ее расширении.
Украина подписывала с партнерами декларации о поддержке ее европейской перспективы в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения РФ. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Сейчас страна имеет статус кандидата в члены ЕС, но должна выполнить ряд рекомендаций перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
В конце октября Украина начала работу по подписанию с членами НАТО деклараций о ее евроатлантической перспективе. 31 октября такую декларацию Зеленский подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.