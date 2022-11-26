Генсек НАТО: Лучший способ повысить шансы на мирное решение войны – поддержать Украину. Мы не отступим

Об этом 25 ноября на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Альянса.

"Не будет прочного мира, если победит агрессор, если угнетение и самодержавие будут преобладать над свободой и демократией. Большинство войн заканчиваются переговорами. Но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение – поддержать Украину. Так что НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим", – сказал Столтенберг.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "терпит неудачу в Украине", на которую "он отвечает с большей жестокостью".

"Волны преднамеренных ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре, лишение украинцев тепла, света и еды – это ужасное начало зимы для Украины. Это также трудные времена для остальной Европы и всего мира с ростом цен на энергоносители и продукты питания. Да, мы все расплачиваемся за войну России против Украины. Но цена, которую мы платим, – в деньгах. А расплачиваются украинцы кровью", – отметил Столтенберг.

Он добавил, что если НАТО "позволит Путину победить", то заплатит "гораздо более высокую цену на долгие годы вперед".

"Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила вознаграждается, они снова применят силу для достижения своих целей. Это сделало бы наш мир более опасным и нас всех – более уязвимыми. Поэтому в интересах нашей безопасности поддерживать Украину", – аргументировал генсек НАТО.