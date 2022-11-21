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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг заявил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию

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Страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе", заявил Столтенберг
Страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе", заявил Столтенберг
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда вторгся в Украину в феврале этого года. Об этом 21 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Альянса.

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

"Он [Путин] недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе. И Путин недооценил единство и неустанную решимость союзников и партнеров по НАТО поддерживать Украину", – заявил Столтенберг. 

По словам главы НАТО, Путин думал, что "сможет победить Украину за считанные дни". В то же время он добавил, что было бы "большой ошибкой" недооценивать РФ. 

"Россия сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск. Она готова понести существенные потери и причинить ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносили удары по украинским городам, гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", – добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.

Теги: Россия, Украина, НАТО, военные, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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