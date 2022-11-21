Столтенберг заявил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

"Он [Путин] недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе. И Путин недооценил единство и неустанную решимость союзников и партнеров по НАТО поддерживать Украину", – заявил Столтенберг.

По словам главы НАТО, Путин думал, что "сможет победить Украину за считанные дни". В то же время он добавил, что было бы "большой ошибкой" недооценивать РФ.

"Россия сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск. Она готова понести существенные потери и причинить ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносили удары по украинским городам, гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", – добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".