Столтенберг заявил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО.
"Он [Путин] недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе. И Путин недооценил единство и неустанную решимость союзников и партнеров по НАТО поддерживать Украину", – заявил Столтенберг.
По словам главы НАТО, Путин думал, что "сможет победить Украину за считанные дни". В то же время он добавил, что было бы "большой ошибкой" недооценивать РФ.
"Россия сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск. Она готова понести существенные потери и причинить ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносили удары по украинским городам, гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", – добавил он.
Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.