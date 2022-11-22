НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной – Столтенберг

"НАТО пока не планирует вводить в небе Украины бесполетную зону", – отметил Столтенберг.

Он объяснил, что Альянс пока не планирует "закрывать" украинское небо от российских ракет и самолетов, потому что блок не хочет становиться стороной конфликта.

"Но страны НАТО полны решимости помочь Украине защищать свое воздушное пространство. Потому мы поставляем системы ПВО Киеву, а также оказываем помощь в подготовке военных для использования систем ПВО, лидирующую роль в этих усилиях играет Великобритания", – добавил он.