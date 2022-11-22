НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной – Столтенберг

"НАТО пока не планирует вводить в небе Украины бесполетную зону", – отметил Столтенберг.
Он объяснил, что Альянс пока не планирует "закрывать" украинское небо от российских ракет и самолетов, потому что блок не хочет становиться стороной конфликта.
"Но страны НАТО полны решимости помочь Украине защищать свое воздушное пространство. Потому мы поставляем системы ПВО Киеву, а также оказываем помощь в подготовке военных для использования систем ПВО, лидирующую роль в этих усилиях играет Великобритания", – добавил он.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".
Разговоры о закрытии неба над Украиной возобновились после того, как 15 ноября во время массированного обстрела Украины ракета упала на территории Польши и убила двух человек. Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал Столтенберг.