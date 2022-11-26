Столтенберг о заявке Украины в НАТО: Когда Северная Македония, Черногория, Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, Россия тоже была против

Об этом 25 ноября на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Альянса.
СМИ спросили Столтенберга, почему союзники не рассмотрят более конкретную дорожную карту по вступлению Украины в НАТО.
"Двери НАТО открыты. И мы доказали это не только на словах, но и на деле. В последние годы мы приветствовали Северную Македонию и Черногорию в качестве новых членов этого Альянса. И только в этом году мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию и подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу, – ответил Столтенберг. – По всем этим решениям Россия была категорически против. Они пытались остановить процесс присоединения Северной Македонии и Черногории. И они пытались, конечно, также остановить присоединение Финляндии и Швеции".
По его словам, продемонстрировав, что Россия "не имеет права вето на расширение НАТО", Альянс показал, что его двери открыты и что вопрос о членстве решают союзники НАТО и страны-претенденты.
"Это также сигнал для Украины. И мы подтвердили решение, принятое нами еще в 2008 году в Бухаресте, на встрече на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО", – отметил Столтенберг.
Генсек НАТО указал, что способ помочь Украине приблизиться к членству – это работать с Киевом как в рамках политического партнерства, так и практической поддержки, чем и занимается Альянс.
"Самая неотложная задача и сейчас в центре внимания – конечно же, оказание поддержки Украине. Убедитесь, что наши союзники оказывают военную поддержку, а НАТО оказывает помощь, чтобы гарантировать, что президент [РФ Владимир] Путин не победит в Украине, а что Украина способна освободить свои территории и добиться того, чтобы она восторжествовала как суверенное независимое государство", – подчеркнул Столтенберг.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.
Украина рассчитывает, что ее заявка на членство в НАТО будет рассмотрена на следующем саммите Альянса в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года, заявляла Стефанишина.