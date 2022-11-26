Столтенберг о заявке Украины в НАТО: Когда Северная Македония, Черногория, Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, Россия тоже была против

Об этом 25 ноября на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Альянса.

СМИ спросили Столтенберга, почему союзники не рассмотрят более конкретную дорожную карту по вступлению Украины в НАТО.

"Двери НАТО открыты. И мы доказали это не только на словах, но и на деле. В последние годы мы приветствовали Северную Македонию и Черногорию в качестве новых членов этого Альянса. И только в этом году мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию и подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу, – ответил Столтенберг. – По всем этим решениям Россия была категорически против. Они пытались остановить процесс присоединения Северной Македонии и Черногории. И они пытались, конечно, также остановить присоединение Финляндии и Швеции".

По его словам, продемонстрировав, что Россия "не имеет права вето на расширение НАТО", Альянс показал, что его двери открыты и что вопрос о членстве решают союзники НАТО и страны-претенденты.

"Это также сигнал для Украины. И мы подтвердили решение, принятое нами еще в 2008 году в Бухаресте, на встрече на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО указал, что способ помочь Украине приблизиться к членству – это работать с Киевом как в рамках политического партнерства, так и практической поддержки, чем и занимается Альянс.

"Самая неотложная задача и сейчас в центре внимания – конечно же, оказание поддержки Украине. Убедитесь, что наши союзники оказывают военную поддержку, а НАТО оказывает помощь, чтобы гарантировать, что президент [РФ Владимир] Путин не победит в Украине, а что Украина способна освободить свои территории и добиться того, чтобы она восторжествовала как суверенное независимое государство", – подчеркнул Столтенберг.