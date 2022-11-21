Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства для вступления в НАТО – Столтенберг

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

"Пришло время завершить процесс вступления и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО. Это сделает наш Альянс сильнее, а наш народ будет в большей безопасности", – заявил глава Альянса.

Также пришло время активизировать сотрудничество с другими партнерами, добавил Столтенберг.

"Мы разделяем интересы безопасности и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы можем и должны решать их вместе, защищать свободу от угнетения", – заявил глава НАТО.