Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства для вступления в НАТО – Столтенберг

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО.
"Пришло время завершить процесс вступления и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО. Это сделает наш Альянс сильнее, а наш народ будет в большей безопасности", – заявил глава Альянса.
Также пришло время активизировать сотрудничество с другими партнерами, добавил Столтенберг.
"Мы разделяем интересы безопасности и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы можем и должны решать их вместе, защищать свободу от угнетения", – заявил глава НАТО.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.