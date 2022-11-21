ГОРДОН
 
 
МИР

Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства для вступления в НАТО – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает Альянс сильнее, заявил Столтенберг
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает Альянс сильнее, заявил Столтенберг
Фото: EPA

Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства для вступления в НАТО в качестве полноправных членов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Альянса 21 ноября.

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО. 

"Пришло время завершить процесс вступления и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО. Это сделает наш Альянс сильнее, а наш народ будет в большей безопасности", – заявил глава Альянса.

Также пришло время активизировать сотрудничество с другими партнерами, добавил Столтенберг.

"Мы разделяем интересы безопасности и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы можем и должны решать их вместе, защищать свободу от угнетения", – заявил глава НАТО.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, вступ, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (575884)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (165702)
3
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53351)
4
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (52145)
5
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (36343)
6
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35193)
7
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (34552)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (33687)
 
 
 
 