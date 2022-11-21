НАТО нужно восстановить свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину – Столтенберг

Столтенберг отметил, что Альянс исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов и ему необходимо работать с промышленностью, чтобы "нарастить производство" и иметь возможность продолжить поддержку Украины.

Он также подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы заплатить "определенную цену" в виде более высоких цен на энергоносители и других экономических последствий, чтобы укрепить обороноспособность Украины.

Столтенберг призвал помнить, что цена, которую платят союзники Украины, измеряется деньгами, а цена, которую платят украинцы, "измеряется жизнями и кровью – каждый день, – и мы обязаны их поддерживать".