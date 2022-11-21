НАТО нужно восстановить свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину – Столтенберг

Столтенберг отметил, что Альянс исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов и ему необходимо работать с промышленностью, чтобы "нарастить производство" и иметь возможность продолжить поддержку Украины.
Он также подчеркнул, что страны НАТО должны быть готовы заплатить "определенную цену" в виде более высоких цен на энергоносители и других экономических последствий, чтобы укрепить обороноспособность Украины.
Столтенберг призвал помнить, что цена, которую платят союзники Украины, измеряется деньгами, а цена, которую платят украинцы, "измеряется жизнями и кровью – каждый день, – и мы обязаны их поддерживать".
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.
Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военную помощь более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.