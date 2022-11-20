В Офисе президента рассказали, какая военная техника и оружие нужны Украине, чтобы деоккупировать свои территории

Война закончится тогда, когда Россия "будет бояться Украины", отметил Подоляк Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью AFP, опубликованном 19 ноября, сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в Киеве о новом пакете оборонной помощи для Украины, который среди прочего включает 125 специальных зенитных пушек.

По словам Подоляка, Украине "еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей", сотня артсистем, 50–70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS, а также "10–15 систем ПВО, чтобы закрыть небо".

Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS (около 300 км), добавил советник главы ОПУ. По мнению Подоляка, американские ракеты "приблизят окончание войны" – позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий.

Украине "не нужно" атаковать военные объекты на территории России, заверил советник главы ОПУ.

Война закончится тогда, когда Украина восстановит контроль над своими границами и "когда Россия будет бояться Украины", резюмировал Подоляк.