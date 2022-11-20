В Офисе президента рассказали, какая военная техника и оружие нужны Украине, чтобы деоккупировать свои территории

Об этом в интервью AFP, опубликованном 19 ноября, сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в Киеве о новом пакете оборонной помощи для Украины, который среди прочего включает 125 специальных зенитных пушек.
По словам Подоляка, Украине "еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей", сотня артсистем, 50–70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS, а также "10–15 систем ПВО, чтобы закрыть небо".
Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS (около 300 км), добавил советник главы ОПУ. По мнению Подоляка, американские ракеты "приблизят окончание войны" – позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий.
Украине "не нужно" атаковать военные объекты на территории России, заверил советник главы ОПУ.
Война закончится тогда, когда Украина восстановит контроль над своими границами и "когда Россия будет бояться Украины", резюмировал Подоляк.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.
Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.