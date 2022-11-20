ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента рассказали, какая военная техника и оружие нужны Украине, чтобы деоккупировать свои территории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Война закончится тогда, когда Россия "будет бояться Украины", отметил Подоляк
Война закончится тогда, когда Россия "будет бояться Украины", отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Власти Украины призывают страны Запада к увеличению поставок Киеву вооружений, что "очень важно" зимой.

Об этом в интервью AFP, опубликованном 19 ноября, сказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в Киеве о новом пакете оборонной помощи для Украины, который среди прочего включает 125 специальных зенитных пушек.

По словам Подоляка, Украине "еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей", сотня артсистем, 50–70 реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS, а также "10–15 систем ПВО, чтобы закрыть небо".

Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS (около 300 км), добавил советник главы ОПУ. По мнению Подоляка, американские ракеты "приблизят окончание войны" – позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий.

Украине "не нужно" атаковать военные объекты на территории России, заверил советник главы ОПУ.

Война закончится тогда, когда Украина восстановит контроль над своими границами и "когда Россия будет бояться Украины", резюмировал Подоляк.

Контекст:

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.

Теги: Россия, Украина, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, РСЗО, советник, ВСУ, война России против Украины, ракеты, интервью, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, HIMARS, деоккупация, ATACMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
  "Очень вкусно". Простой рецепт приготовления цветной капусты по-испански. Видео
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление
"Красота сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (306552)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (235086)
3
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (204476)
4
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (106099)
5
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (63413)
6
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (57133)
7
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (52423)
8
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (48012)
 
 
 
 