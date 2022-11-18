Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana 2

"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", – написал министр.
Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. * #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022
В Facebook Надь уточнил, что это седьмая из восьми гаубиц, которые Словакия должна поставить Украине по коммерческому контракту. Все семь уже оплачены Украиной. Вскоре будет передана и восьмая, анонсировал министр.
Первые четыре установки по этим договоренностям Украина получила в августе, еще две – в октябре.
"Производство техники для Украины на этом не заканчивается. Дания, Норвегия и Германия профинансируют еще 16 единиц. Скоро подпишем необходимые документы", – добавил Надь.
После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
6 октября стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.