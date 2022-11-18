Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana 2

Украина заказала у Словакии восемь гаубиц Фото: Jaro Nad / Twitter (архив)

"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", – написал министр.

В Facebook Надь уточнил, что это седьмая из восьми гаубиц, которые Словакия должна поставить Украине по коммерческому контракту. Все семь уже оплачены Украиной. Вскоре будет передана и восьмая, анонсировал министр.

Первые четыре установки по этим договоренностям Украина получила в августе, еще две – в октябре.

"Производство техники для Украины на этом не заканчивается. Дания, Норвегия и Германия профинансируют еще 16 единиц. Скоро подпишем необходимые документы", – добавил Надь.