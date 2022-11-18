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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana 2

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Украина заказала у Словакии восемь гаубиц
Украина заказала у Словакии восемь гаубиц
Фото: Jaro Nad / Twitter (архив)

Словакия поставила в Украину еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2. Об этом 18 ноября министр обороны страны Ярослав Надь сообщил в Twitter.

"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", – написал министр.

В Facebook Надь уточнил, что это седьмая из восьми гаубиц, которые Словакия должна поставить Украине по коммерческому контракту. Все семь уже оплачены Украиной. Вскоре будет передана и восьмая, анонсировал министр.

Первые четыре установки по этим договоренностям Украина получила в августе, еще две – в октябре

"Производство техники для Украины на этом не заканчивается. Дания, Норвегия и Германия профинансируют еще 16 единиц. Скоро подпишем необходимые документы", – добавил Надь.

https://www.facebook.com/JaroNadPublic/posts/pfbid0hxNUtxym7hcoe4rgLgM9b15B4gdpaXdkQHDMXdszD6yM3nFcyKhaTZUTfpDsWMgjl

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

6 октября стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц

Теги: Словакия, вооружение, военная техника, военная помощь, артиллерия, война России против Украины, гаубица, Ярослав Надь
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