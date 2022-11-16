Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновлены 16 ноября

Об этом 16 ноября написало Bloomberg со ссылкой на минэкономики Словакии и МИД Венгрии.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто отметил, что некоторое время объемы поставок нефти будут меньшими, чем обычно.

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" – около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Контекст:

15 ноября российские оккупанты нанесли самый массированный ракетный удар по территории Украины, всего было выпущено 96 крылатых ракет. ВСУ сбили 75 из них, проинформировали Воздушные силы в Facebook.

В Офисе президента рассказали, что в результате попаданий ракет оккупантов были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины, около 20 млн человек остались без света вечером 15 ноября.

Украина уведомила Венгрию, что ракетный обстрел со стороны России привел к отключению насоса, который качает в страны Евросоюза, в том числе Венгрию, российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".