ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Словакия предоставила Украине уже шесть гаубиц
Словакия предоставила Украине уже шесть гаубиц
Фото: Jaro Nad / Twitter

Словакия поставила в Украину еще две самоходные артустановки Zuzana 2. Об этом 9 октября министр обороны страны Ярослав Надь сообщил в Twitter.

"Мы доставили еще один подарок агрессору [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы отметить его 70-летие. Еще две новые Zuzana 2 уже в Украине (и еще много других в будущем)", – написал он. 

В Facebook Надь уточнил, что речь о гаубицах, которые Словакия поставляет Украине по коммерческому контракту. Первые четыре установки по этим договоренностям Украина получила в августе. Всего по контракту предусмотрена поставка восьми гаубиц.

Оставшиеся две, по словам министра обороны Словакии, скоро отправятся в Украину. 

"Путин получил несколько подарков в выходные, мы присоединяемся. И еще раз наилучшие пожелания процветания – Украине!" – добавил Надь. 

https://www.facebook.com/JaroNadPublic/posts/pfbid02nn9KYkSxWc2wQtXfXVRr1pDSNctokD7UDDeQDYMKejArsDWwy4dLTPPsqPdomLPNl

Контекст:

После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

6 октября стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Словакия, вооружение, военная помощь, война России против Украины, гаубица, Ярослав Надь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (357868)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (129047)
3
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (59545)
4
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (58089)
5
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (57293)
6
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (51634)
7
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (41966)
8
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото (34269)
 
 
 
 