"Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2

"Мы доставили еще один подарок агрессору [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы отметить его 70-летие. Еще две новые Zuzana 2 уже в Украине (и еще много других в будущем)", – написал он.

В Facebook Надь уточнил, что речь о гаубицах, которые Словакия поставляет Украине по коммерческому контракту. Первые четыре установки по этим договоренностям Украина получила в августе. Всего по контракту предусмотрена поставка восьми гаубиц.

Оставшиеся две, по словам министра обороны Словакии, скоро отправятся в Украину.

"Путин получил несколько подарков в выходные, мы присоединяемся. И еще раз наилучшие пожелания процветания – Украине!" – добавил Надь.