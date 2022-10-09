"Подарок Путину на 70-летие". Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2

"Мы доставили еще один подарок агрессору [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы отметить его 70-летие. Еще две новые Zuzana 2 уже в Украине (и еще много других в будущем)", – написал он.
To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine * (and much more to come * ). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022
В Facebook Надь уточнил, что речь о гаубицах, которые Словакия поставляет Украине по коммерческому контракту. Первые четыре установки по этим договоренностям Украина получила в августе. Всего по контракту предусмотрена поставка восьми гаубиц.
Оставшиеся две, по словам министра обороны Словакии, скоро отправятся в Украину.
"Путин получил несколько подарков в выходные, мы присоединяемся. И еще раз наилучшие пожелания процветания – Украине!" – добавил Надь.
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
6 октября стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.