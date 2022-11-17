Резников о результатах "Рамштайна-7": Свободный мир с нами, пока мы не победим

"Рамштайн-7" в нескольких словах. Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас: увеличение экономического потенциала, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика. Благодарим наших партнеров за поддержку и новые инициативы. Ожидаем отличных результатов до следующей встречи в Германии", – написал он.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла сегодня в формате онлайн. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече 16 ноября была защита украинского неба.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.