ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о результатах "Рамштайна-7": Свободный мир с нами, пока мы не победим

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Благодарим наших партнеров за поддержку и новые инициативы
Резников: Благодарим наших партнеров за поддержку и новые инициативы
Фото: EPA

Свободный мир продолжит поддерживать Украину до победы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 16 ноября по итогам седьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

"Рамштайн-7" в нескольких словах. Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас: увеличение экономического потенциала, лучшая подготовка  украинской армии, современная логистика. Благодарим наших партнеров за поддержку и новые инициативы. Ожидаем отличных результатов до следующей встречи в Германии", – написал он.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла сегодня в формате онлайн. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече 16 ноября была защита украинского неба.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
Loboda анонсировала премьеру песни на украинском языке. Филолог Авраменко заявил, что в названии есть орфографическая ошибка
Loboda анонсировала премьеру песни на украинском языке. Филолог Авраменко заявил, что в названии есть орфографическая ошибка
"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП
"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
"И главное сейчас – безопасность семьи". Проживающий в США Влад Яма заявил, что слишком красив, чтобы работать на радио
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
  "На Кремлі вже тризуб і русня повтікала". Никитюк перепела хит Ротару, посвятив его освобождению Херсона
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
"Срамота", "Нашла брата-близнеца". Волочкова показала фото из парилки с банщиком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (355712)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (239941)
3
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (151833)
4
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (128458)
5
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (123239)
6
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (97263)
7
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (94133)
8
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (85295)
 
 
 
 