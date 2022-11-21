Украина рассчитывает, что ее заявка на членство в НАТО будет рассмотрена уже на следующем саммите Альянса – Стефанишина

Она подчеркнула, что именно Украина обеспечивает сегодня безопасность на восточном фланге НАТО.

"В эти дни время в Украине летит быстро. Вы видели поразительные изменения на линии фронта… Приближается саммит НАТО, и я не думаю, что украинский народ толерантно воспримет общие дипломатические фразы о поддержке моей страны, хотя мы ценим каждый элемент вашей помощи. Мы ожидаем, что Альянс продемонстрирует такие же мужество и смелость, как и мы сейчас. Мы рассчитываем быть частью решений, которые будут приняты по крайней мере через полгода", – сказала Стефанишина.

Она отметила беспрецедентную поддержку евроатлантических стремлений в украинском обществе. Также, по ее словам, положительное решение со стороны НАТО будет победой над российской пропагандой и подтверждением того, что у Альянса нет страха.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Следующий саммит НАТО состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе.