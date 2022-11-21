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Украина рассчитывает, что ее заявка на членство в НАТО будет рассмотрена уже на следующем саммите Альянса – Стефанишина

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Следующий саммит НАТО состоится 11 12 июля 2023 года в Вильнюсе
Следующий саммит НАТО состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе
Фото: ЕРА

Украина рассчитывает, что ее заявка на членство в НАТО будет рассмотрена уже на следующем саммите Альянса. Об этом 21 ноября во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

Она подчеркнула, что именно Украина обеспечивает сегодня безопасность на восточном фланге НАТО.

"В эти дни время в Украине летит быстро. Вы видели поразительные изменения на линии фронта… Приближается саммит НАТО, и я не думаю, что украинский народ толерантно воспримет общие дипломатические фразы о поддержке моей страны, хотя мы ценим каждый элемент вашей помощи. Мы ожидаем, что Альянс продемонстрирует такие же мужество и смелость, как и мы сейчас. Мы рассчитываем быть частью решений, которые будут приняты по крайней мере через полгода", – сказала Стефанишина.

Она отметила беспрецедентную поддержку евроатлантических стремлений в украинском обществе. Также, по ее словам, положительное решение со стороны НАТО будет победой над российской пропагандой и подтверждением того, что у Альянса нет страха.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Следующий саммит НАТО состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.

Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, саммит НАТО, членство, Ольга Стефанишина
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