Предоставление Украине систем Patriot не требует одобрения НАТО – Столтенберг

По его словам, иногда происходят согласования, но в итоге решение должны принимать правительства конкретных стран.
"Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями. Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов это [решение] должны принять национальные правительства", – сказал он.
Комментарий Столтенберга прозвучал после слов министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая заявила, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Позже Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, добавляет агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине – "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.