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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предоставление Украине систем Patriot не требует одобрения НАТО – Столтенберг

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Германия может принять самостоятельное решение, считает генсек Альянса
Германия может принять самостоятельное решение, считает генсек Альянса
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг считает, что решение о поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не Альянсом. Об этом он сказал 25 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, запись которой опубликована на YouTube-канале Альянса.

По его словам, иногда происходят согласования, но в итоге решение должны принимать правительства конкретных стран. 

"Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями. Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов это [решение] должны принять национальные правительства", – сказал он.

Комментарий Столтенберга прозвучал после слов министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая заявила, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Позже Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, добавляет агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине – "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".

Контекст:

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

Теги: Германия, НАТО, Польша, Йенс Столтенберг, военная техника, ПВО, военная помощь, Анджей Дуда, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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