Предоставление Украине систем Patriot не требует одобрения НАТО – Столтенберг

По его словам, иногда происходят согласования, но в итоге решение должны принимать правительства конкретных стран.

"Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями. Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов это [решение] должны принять национальные правительства", – сказал он.

Комментарий Столтенберга прозвучал после слов министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая заявила, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Позже Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, добавляет агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине – "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".