Минобороны Польши поддержало предложение Качиньского отдать немецкие ПВО Patriot Украине

Министр считает, что эти ПВО будут эффективнее против российских обстрелов на украинской территории. При этом Блащак отметил условие, что Patriot должны быть размещены на западной границе Украины.

"После очередных ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это защитит ее от дальнейших жертв и отключений электроэнергии, а также повысит безопасность на нашей восточной границе", – говорится в сообщении.

Po kolejnych atakach rakietowych * ,zwróci * em si * do strony * , aby proponowane * baterie Patriot zosta * y przekazane na * i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchroni * * przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwi * kszy bezpiecze * stwo przy naszej wschodniej granicy — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 23, 2022

После падения ракеты на территории Польши министр обороны Кристине Ламбрехт предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неб над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине.