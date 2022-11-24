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Минобороны Польши поддержало предложение Качиньского отдать немецкие ПВО Patriot Украине

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Блащак передал просьбу Германии
Блащак передал просьбу Германии
Фото: ЕРА

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные ранее Польше системы ПРО Patriot. Об этом он написал 23 ноября в Twitter.

Министр считает, что эти ПВО будут эффективнее против российских обстрелов на украинской территории. При этом Блащак отметил условие, что Patriot должны быть размещены на западной границе Украины.

"После очередных ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это защитит ее от дальнейших жертв и отключений электроэнергии, а также повысит безопасность на нашей восточной границе", – говорится в сообщении.

После падения ракеты на территории Польши министр обороны Кристине Ламбрехт предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неб над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Германия, Польша, война России против Украины, ПРО Patriot, Мариуш Блащак
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