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После падения ракеты Германия предложила Польше дополнительный Patriot. Его могут разместить на границе с Украиной

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На вооружении немецкой армии находятся 12 подразделений Patriot
На вооружении немецкой армии находятся 12 подразделений Patriot
Фото: ЕРА

После падения ракеты на территории Польши министр обороны Кристин Ламбрехт предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства. Об этом 20 ноября сообщило Reuters.

Агентство отмечает, что правительство Германии уже анонсировало поддержку безопасного неба  в  Польшие с помощью немецких истребителей Eurofighter. 

Ламбрехт подтвердила участие самолетов, а также сообщила о возможной передаче  дополнительного средства ПРО, пишет Reuters. Такие наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, производимые компанией Raytheon, специализируются на перехвате ракет, 

До конца холодной войны, когда ФРГ была приграничной страной НАТО, в ней было 36 подразделений Patriot. В настоящее время в немецкой армии 12 подразделений Patriot, два из которых дислоцированы в Словакии, говорится в сообщении.

21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter поприветствовал предложение ФРГ и предложил установить новое ПРО на восточной границе.

"Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – написал он.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Германия, Польша, ПВО, ПРО Patriot, Кристине Ламбрехт
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