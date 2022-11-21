После падения ракеты Германия предложила Польше дополнительный Patriot. Его могут разместить на границе с Украиной

Агентство отмечает, что правительство Германии уже анонсировало поддержку безопасного неба в Польшие с помощью немецких истребителей Eurofighter.

Ламбрехт подтвердила участие самолетов, а также сообщила о возможной передаче дополнительного средства ПРО, пишет Reuters. Такие наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, производимые компанией Raytheon, специализируются на перехвате ракет,

До конца холодной войны, когда ФРГ была приграничной страной НАТО, в ней было 36 подразделений Patriot. В настоящее время в немецкой армии 12 подразделений Patriot, два из которых дислоцированы в Словакии, говорится в сообщении.

21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter поприветствовал предложение ФРГ и предложил установить новое ПРО на восточной границе.

"Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – написал он.