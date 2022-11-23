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Качиньский: Лучше бы Германия передала систему Patriot Украине, а не Польше

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Patriot обеспечивает защиту от самолетов, ракет класса "земля-воздух", крупных беспилотников, тактических баллистических ракет
Patriot обеспечивает защиту от самолетов, ракет класса "земля-воздух", крупных беспилотников, тактических баллистических ракет
Фото: raytheonmissilesanddefense.com

Система противоракетной обороны Patriot, которой Германия предложила усилить защиту неб над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Об этом лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал 23 ноября в интервью агентству PAP.

После падения обломков ракеты в Пшеводове, в результате чего погибли 2 человека, немецкие власти заявили, что готовы передать Варшаве дополнительные ПВО Patriot.

"Это предложение, безусловно, интересное. Однако я лично считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала эту технику украинцам и обучила украинские команды при условии, что эти батареи [Patriot] будут использоваться на западе Украины", – сказал он.

По словам Качиньского, современные системы ПВО будут более эффективны против российских ракет, чем системы из бывшего СССР, которые используют Вооруженные силы Украины.

21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter поприветствовал предложение ФРГ и предложил установить новое ПВО на восточной границе.

Американская система Patriot была разработана в 1960-х годах. Ее производитель Raytheon сообщает, что ПВО такого класса обеспечивает защиту от самолетов, ракет класса "земля-воздух", крупных беспилотников, тактических баллистических ракет.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Германия, Украина, Польша, Ярослав Качиньский, ВСУ, война России против Украины, ПРО Patriot
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