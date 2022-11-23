Качиньский: Лучше бы Германия передала систему Patriot Украине, а не Польше

После падения обломков ракеты в Пшеводове, в результате чего погибли 2 человека, немецкие власти заявили, что готовы передать Варшаве дополнительные ПВО Patriot.

"Это предложение, безусловно, интересное. Однако я лично считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала эту технику украинцам и обучила украинские команды при условии, что эти батареи [Patriot] будут использоваться на западе Украины", – сказал он.

По словам Качиньского, современные системы ПВО будут более эффективны против российских ракет, чем системы из бывшего СССР, которые используют Вооруженные силы Украины.

21 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter поприветствовал предложение ФРГ и предложил установить новое ПВО на восточной границе.

Американская система Patriot была разработана в 1960-х годах. Ее производитель Raytheon сообщает, что ПВО такого класса обеспечивает защиту от самолетов, ракет класса "земля-воздух", крупных беспилотников, тактических баллистических ракет.