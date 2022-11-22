В Германии подтвердили, что помогут Польше защитить ее небо истребителями и ПВО

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила с польским министром обороны Мариушем Блащаком немецкое предложение поддержать охрану воздушного пространства Польши с помощью систем ПВО и истребителей Eurofighter, отметили в ведомстве.

"Польша – наш друг, союзник, и как сосед Украины особенно уязвима. Мы договорились с моим польским коллегой Мариушем Блащаком об отправке в Польшу систем противовоздушной защиты Patriot и помощи с защитой польского воздушного пространства самолетами Eurofighter", – сказала Ламбрехт.

Детали договоренности сейчас разрабатывают специалисты обеих стран.

Minister Lambrecht spoke today with her * counterpart @mblaszczak about the * offer to support securing Polish airspace with #Patriot|air defence systems and Eurofighters. #StrongerTogether pic.twitter.com/kEA0facPkb — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 21, 2022

После падения ракеты на территории Польши Германия анонсировала поддержку безопасного неба в Польше с помощью немецких истребителей Eurofighter и предложила Варшаве дополнительные средства противоракетной обороны, сообщило Reuters.