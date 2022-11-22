ГОРДОН
 
 
МИР

В Германии подтвердили, что помогут Польше защитить ее небо истребителями и ПВО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Немецкие Eurofighter помогут с защитой польского воздушного пространства
Немецкие Eurofighter помогут с защитой польского воздушного пространства
Фото: EPA (архив)

Германия будет патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter немецких военно-воздушных сил. Об этом 21 ноября сообщило немецкое министерство обороны в Twitter.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила с польским министром обороны Мариушем Блащаком немецкое предложение поддержать охрану воздушного пространства Польши с помощью систем ПВО и истребителей Eurofighter, отметили в ведомстве. 

"Польша – наш друг, союзник, и как сосед Украины особенно уязвима. Мы договорились с моим польским коллегой Мариушем Блащаком об отправке в Польшу систем противовоздушной защиты Patriot и помощи с защитой польского воздушного пространства самолетами Eurofighter", – сказала Ламбрехт.

Детали договоренности сейчас разрабатывают специалисты обеих стран. 

После падения ракеты на территории Польши Германия анонсировала поддержку безопасного неба  в  Польше с помощью немецких истребителей Eurofighter и предложила Варшаве дополнительные средства противоракетной обороны, сообщило Reuters.

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.

Теги: Германия, Польша, ФРГ, ПВО, воздушное пространство, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты, Мариуш Блащак, Кристине Ламбрехт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
"Молодец, Наташенька". 48-летняя экс-жена Кличко показала, как тренирует тело по утрам
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Музыкальный продюсер нацотбора Шуров назвал группу, которую считает самым сильным на сегодня музыкальным коллективом в Украине
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
Фагот показал, как учится стрелять на полигоне. Фото, видео
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
"Меня душат слезы. Я на него обижена". Ефросинина расплакалась, рассказывая о муже, который добровольцем пошел в ВСУ
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (614200)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (186595)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (145449)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (107886)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (64680)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (43979)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (38576)
8
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото (35462)
 
 
 
 