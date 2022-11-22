В Германии подтвердили, что помогут Польше защитить ее небо истребителями и ПВО

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт обсудила с польским министром обороны Мариушем Блащаком немецкое предложение поддержать охрану воздушного пространства Польши с помощью систем ПВО и истребителей Eurofighter, отметили в ведомстве.
"Польша – наш друг, союзник, и как сосед Украины особенно уязвима. Мы договорились с моим польским коллегой Мариушем Блащаком об отправке в Польшу систем противовоздушной защиты Patriot и помощи с защитой польского воздушного пространства самолетами Eurofighter", – сказала Ламбрехт.
Детали договоренности сейчас разрабатывают специалисты обеих стран.
Minister Lambrecht spoke today with her * counterpart @mblaszczak about the * offer to support securing Polish airspace with #Patriot|air defence systems and Eurofighters. #StrongerTogether pic.twitter.com/kEA0facPkb— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 21, 2022
После падения ракеты на территории Польши Германия анонсировала поддержку безопасного неба в Польше с помощью немецких истребителей Eurofighter и предложила Варшаве дополнительные средства противоракетной обороны, сообщило Reuters.
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
После инцидента с ракетами Польша повысила боеготовность воинских частей и силовых структур.