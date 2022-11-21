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70% поляков считают, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения с Украиной – опрос

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15 ноября во время обстрела Украины на территорию Польши упала ракета
15 ноября во время обстрела Украины на территорию Польши упала ракета
Фото: EPA

Большая часть жителей Польши (70,3%) придерживается мнения, что инцидент с падением ракеты в Переводове не отразится на отношениях с Украиной. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Еще 0,7% людей отметили, что отношения "скорее улучшатся", 0,8% – "однозначно будут лучше", 19,4% – "скорее хуже", а 1,2% – "однозначно хуже". Ответ "не знаю" выбрали 7,5%.

Также у поляков спрашивали, как они оценивают помощь Польши Украине. Почти 65% всех опрошенных считают, что поддержка Украины "достаточная". Каждый четвертый (24,3%) респондент считает, что помощь Украине "слишком щедра". 6,8% опрошенных сказали, что ее недостаточно.

Самые популярные ответы на вопрос, как должна выглядеть польская помощь Украине: предоставление гуманитарной помощи (80,2%), прием беженцев (67,7%) и предоставление оружия – например, винтовок или противотанковых гранатометов (57,7%).

Каждый третий респондент (31,9%) считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. Каждый четвертый респондент (27,4%) говорит о финансовой помощи.

17,1% считают, что нужно разрешить полякам участвовать в боевых действиях в Украине, а 1,3% – что польское правительство должно направить на помощь Украине собственную армию.

Опрос проводила компания United Surveys среди тысячи человек 18–20 ноября по смешанному методу: CATI (телефонное интервью с помощью компьютера) и CAWI (интернет-интервью).

Контекст:

Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.

Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.

Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, война, соцопрос, война России против Украины, ракеты
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