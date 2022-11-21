70% поляков считают, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения с Украиной – опрос

15 ноября во время обстрела Украины на территорию Польши упала ракета Фото: EPA

Еще 0,7% людей отметили, что отношения "скорее улучшатся", 0,8% – "однозначно будут лучше", 19,4% – "скорее хуже", а 1,2% – "однозначно хуже". Ответ "не знаю" выбрали 7,5%.

Также у поляков спрашивали, как они оценивают помощь Польши Украине. Почти 65% всех опрошенных считают, что поддержка Украины "достаточная". Каждый четвертый (24,3%) респондент считает, что помощь Украине "слишком щедра". 6,8% опрошенных сказали, что ее недостаточно.

Самые популярные ответы на вопрос, как должна выглядеть польская помощь Украине: предоставление гуманитарной помощи (80,2%), прием беженцев (67,7%) и предоставление оружия – например, винтовок или противотанковых гранатометов (57,7%).

Каждый третий респондент (31,9%) считает, что Польша должна передать тяжелую технику, то есть самолеты и танки. Каждый четвертый респондент (27,4%) говорит о финансовой помощи.

17,1% считают, что нужно разрешить полякам участвовать в боевых действиях в Украине, а 1,3% – что польское правительство должно направить на помощь Украине собственную армию.

Опрос проводила компания United Surveys среди тысячи человек 18–20 ноября по смешанному методу: CATI (телефонное интервью с помощью компьютера) и CAWI (интернет-интервью).