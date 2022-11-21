Прокуратура Польши не даст разрешения на участие украинцев в следствии по взрыву в Переводове – СМИ

Такой юридической возможности нет и это было бы против процедуры, не говоря уже об интересах следствия, в котором рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть украинская ракета ПВО, пишет издание со ссылкой на источники.
Украинские следователи приехали в Переводов по окончании осмотра, проведенного польскими следователями, и смогли осмотреть место – остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий они не производили, так как по закону это невозможно. Издание пишет, что точно так же польские следователи не могли бы вести доказательную деятельность на территории иностранных государств, а в лучшем случае могут быть "пассивными наблюдателями".
Днем 15 ноября, во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупационными войсками (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет и более 10 БПЛА), в польском селе Переводов Люблинского воеводства, в пяти километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. На территории села упала ракета.
Изначально рассматривалось две версии произошедшего: на территории Польши упала сбившаяся с курса российская ракета или обломки ракеты, выпущенной украинской ПВО.
Расследование еще продолжается, но, по предварительным данным, речь идет об украинской ракете ПВО, выпущенной по российской баллистической ракете, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября, подчеркнув, что ответственность за инцидент – на России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, участники рассмотрели в том числе этот взрыв в Польше. Украина выступает за детальное изучение случившегося и просит о доступе к месту взрыва, сообщил по итогам заседания секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.