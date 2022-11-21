Прокуратура Польши не даст разрешения на участие украинцев в следствии по взрыву в Переводове – СМИ

Украинцы не будут принимать участие в следствии по взрыву ракеты, пишут СМИ Фото: EPA

Такой юридической возможности нет и это было бы против процедуры, не говоря уже об интересах следствия, в котором рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть украинская ракета ПВО, пишет издание со ссылкой на источники.

Украинские следователи приехали в Переводов по окончании осмотра, проведенного польскими следователями, и смогли осмотреть место – остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий они не производили, так как по закону это невозможно. Издание пишет, что точно так же польские следователи не могли бы вести доказательную деятельность на территории иностранных государств, а в лучшем случае могут быть "пассивными наблюдателями".