"Предназначены для развертывания на территории НАТО". Глава минобороны ФРГ ответила на предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Украине

Об этом 24 ноября заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, ее цитирует Reuters.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, ЗРК Patriot "являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО".