"Предназначены для развертывания на территории НАТО". Глава минобороны ФРГ ответила на предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Украине

Об этом 24 ноября заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, ее цитирует Reuters.
По словам главы оборонного ведомства ФРГ, ЗРК Patriot "являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО".
Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине.
Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.