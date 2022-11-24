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"Предназначены для развертывания на территории НАТО". Глава минобороны ФРГ ответила на предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Украине

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ЗРК Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, отметила Ламбрехт
ЗРК Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, отметила Ламбрехт
Фото: EPA

Любое использование зенитного ракетного комплекса Patriot за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения со странами – членами Альянса и союзниками.

Об этом 24 ноября заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, ее цитирует Reuters.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, ЗРК Patriot "являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО".

Контекст:

Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине.

Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

Теги: Германия, Украина, НАТО, Польша, ФРГ, военная помощь, безопасность, ПРО Patriot, Кристине Ламбрехт
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