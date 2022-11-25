Германия обсуждает предложение Польши по размещению в Украине систем Patriot – правительство

Во время общения с журналистами в Берлине он сказал, что правительство Германии "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, добавляет Reuters. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине – "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
Ламбрехт после этого сказала, что ЗРК Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, поэтому их размещение за пределами Альянса потребует предварительного обсуждения со странами – членами НАТО и союзниками.