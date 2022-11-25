Германия обсуждает предложение Польши по размещению в Украине систем Patriot – правительство

В Польше считают, что ЗРК Patriot лучше ставить в Украине Фото: ЕРА

Во время общения с журналистами в Берлине он сказал, что правительство Германии "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, добавляет Reuters. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине – "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".