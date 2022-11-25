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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша готова к новой волне беженцев – глава "Фронта помощи Украине"

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По данным ООН, с начала войны около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты
По данным ООН, с начала войны около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты
Фото: ЕРА

Польша справится с новой волной переселенцев из Украины, если она будет в ближайшее время. Об этом президент благотворительной организации "Фронт помощи Украине" Зореслав Дмитришин сказал 25 ноября в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, на конец ноября Польша "не видит проблем" в случае нового притока беженцев. Страна способна и дальше принимать людей, бегущих от развязанной Россией войны.

"В настоящее время мы не видим какой-либо проблемы в случае новой волны беженцев. У польских властей также есть наработки. Здесь есть центры приема беженцев... Один из них вмещал около 9 тыс. беженцев в период март – апрель", — рассказал Дмитришин.

По его словам, в частности, в Варшаве имеются два больших центра, способных принять несколько тысяч беженцев. Кроме того, с начала войны правительство и местные власти создали программы, нацеленные на финансовую поддержку украинцев.

"Это и помощь с жильем, поддержка для детей, социальное, медицинское страхование. Мы также как волонтерские организации имеем опыт и готовимся сейчас. Пока не видим увеличения движения с украинской стороны, но готовы принимать большее количество беженцев", – отметил глава фонда.

Контекст:

По данным ООН на 22 ноября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.

Правительство Польши отменило норму, по которой въехавшие в страну после 24 февраля и работавшие удаленно украинские беженцы должны были подать декларацию о доходах и начать платить налоги по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить.

10 ноября money.pl опубликовало опрос, согласно  которому трудоустроенные украинские беженцы в Польше улучшили уровень жизни по сравнению с тем, как они жили дома. Гораздо лучше жить стали 51,1% переехавших украинцев, 36,7% не видят разницы, около 12% опрошенных ответили, что живут хуже, потому что потеряли более высокооплачиваемую работу в Украине. 

Теги: Польша, беженцы, переселенцы, война России против Украины
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