Польша готова к новой волне беженцев – глава "Фронта помощи Украине"

По его словам, на конец ноября Польша "не видит проблем" в случае нового притока беженцев. Страна способна и дальше принимать людей, бегущих от развязанной Россией войны.
"В настоящее время мы не видим какой-либо проблемы в случае новой волны беженцев. У польских властей также есть наработки. Здесь есть центры приема беженцев... Один из них вмещал около 9 тыс. беженцев в период март – апрель", — рассказал Дмитришин.
По его словам, в частности, в Варшаве имеются два больших центра, способных принять несколько тысяч беженцев. Кроме того, с начала войны правительство и местные власти создали программы, нацеленные на финансовую поддержку украинцев.
"Это и помощь с жильем, поддержка для детей, социальное, медицинское страхование. Мы также как волонтерские организации имеем опыт и готовимся сейчас. Пока не видим увеличения движения с украинской стороны, но готовы принимать большее количество беженцев", – отметил глава фонда.
По данным ООН на 22 ноября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.
Правительство Польши отменило норму, по которой въехавшие в страну после 24 февраля и работавшие удаленно украинские беженцы должны были подать декларацию о доходах и начать платить налоги по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить.
10 ноября money.pl опубликовало опрос, согласно которому трудоустроенные украинские беженцы в Польше улучшили уровень жизни по сравнению с тем, как они жили дома. Гораздо лучше жить стали 51,1% переехавших украинцев, 36,7% не видят разницы, около 12% опрошенных ответили, что живут хуже, потому что потеряли более высокооплачиваемую работу в Украине.