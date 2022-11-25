Польша готова к новой волне беженцев – глава "Фронта помощи Украине"

По данным ООН, с начала войны около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты Фото: ЕРА

По его словам, на конец ноября Польша "не видит проблем" в случае нового притока беженцев. Страна способна и дальше принимать людей, бегущих от развязанной Россией войны.

"В настоящее время мы не видим какой-либо проблемы в случае новой волны беженцев. У польских властей также есть наработки. Здесь есть центры приема беженцев... Один из них вмещал около 9 тыс. беженцев в период март – апрель", — рассказал Дмитришин.

По его словам, в частности, в Варшаве имеются два больших центра, способных принять несколько тысяч беженцев. Кроме того, с начала войны правительство и местные власти создали программы, нацеленные на финансовую поддержку украинцев.

"Это и помощь с жильем, поддержка для детей, социальное, медицинское страхование. Мы также как волонтерские организации имеем опыт и готовимся сейчас. Пока не видим увеличения движения с украинской стороны, но готовы принимать большее количество беженцев", – отметил глава фонда.