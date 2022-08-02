Бельгия заморозила более €50 млрд, принадлежащих подсанкционным российским политикам, бизнесменам и банкам – СМИ

Объем замороженных активов резко вырос за счет того, что под санкциями оказались крупнейшие банки РФ Фото: ЕРА

Под блокирование попали активы российских политиков, олигархов, банков и компаний, против которых действуют санкционные ограничения. Речь идет о 1229 физических и 110 юридическим лицах, а также о Центробанке РФ.

Часть санкций были введены еще после оккупации Россией Крыма в 2014 году, но большинство – уже после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го, пишет издание.

Оно отмечает, что объем замороженных активов резко вырос за последние месяцы. В последний раз Брюссель публиковал данные о результатах ограничений в апреле, и это было €3,5 млрд.

Сумма заметно увеличилась за последние несколько месяцев за счет того, что под санкциями оказались несколько крупных банков, в том числе "Сбербанк" и ВТБ, что позволило арестовать новые активы, говорится в сообщении.