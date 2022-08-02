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Бельгия заморозила более €50 млрд, принадлежащих подсанкционным российским политикам, бизнесменам и банкам – СМИ

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Объем замороженных активов резко вырос за счет того, что под санкциями оказались крупнейшие банки РФ
Объем замороженных активов резко вырос за счет того, что под санкциями оказались крупнейшие банки РФ
Фото: ЕРА

Бельгия заморозила €50,5 млрд в рамках выполнения финансовых санкций против России за ее вторжение в Украину. Об этом сообщило издание De Morgen, ссылаясь на данные министерства финансов Бельгии.

Под блокирование попали активы российских политиков, олигархов, банков и компаний, против которых действуют санкционные ограничения. Речь идет о 1229 физических и 110 юридическим лицах, а также о Центробанке РФ.

Часть санкций были введены еще после оккупации Россией Крыма в 2014 году, но большинство – уже после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го, пишет издание.

Оно отмечает, что объем замороженных активов резко вырос за последние месяцы. В последний раз Брюссель публиковал данные о результатах ограничений в апреле, и это было €3,5 млрд.

Сумма заметно увеличилась за последние несколько месяцев за счет того, что под санкциями оказались несколько крупных банков, в том числе "Сбербанк" и ВТБ, что позволило арестовать новые активы, говорится в сообщении.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Восстанавливать страну  после вторжения РФ Украина намерена прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил российские активы на €13,8 млрд.

В конце июля министр юстиции Денис Малюська говорил, что передача Украине первых российских активов, заблокированных в третьих странах, может произойти через семь-восемь месяцев. Он предположил, что первой российские активы передаст Украине Латвия.

Теги: Россия, Крым, санкции, Бельгия, Сбербанк России, ВТБ, война России против Украины
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