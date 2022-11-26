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Украина в качестве гуманитарной помощи предоставит 125 тыс. тонн зерна странам Африки и Азии

Украина основала программу продовольственной помощи бедным странам Grain From Ukraine
Украина основала программу продовольственной помощи бедным странам Grain From Ukraine
Фото: depositphotos.com

Правительство Украины согласовало направление в Судан, Йемен, Кению и Нигерию 125 тыс. тонн зерна.

Соответствующее постановление Кабмина №1313 от 24 ноября во исполнение указа президента Украины "О предоставлении гуманитарной помощи государствам Африки и Азии" опубликовано на сайте Кабмина.

"Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи – зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс. тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республику Кению, Федеративную Республику Нигерия", – говорится в тексте документа.

Также постановлением предусмотрено выделение МВД (для ГСЧС) 900 млн грн для закупки и поставки в страны Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тыс. тонн.

Указывается, что средства на расходы будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Контекст:

Украина основала программу Grain From Ukraine, чтобы вместе с партнерами "оказать столько продовольственной помощи бедным странам, сколько возможно", отмечал президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября.

По словам главы Украинского государства, первое судно Nord Vind с 27 тыс. тонн пшеницы на борту в рамках инициативы вышло в Эфиопию.

Теги: МВД, Украина, госбюджет, Африка, ГСЧС, правительство, Нигерия, Йемен, помощь, Кения, гуманитарная помощь, Судан, документы, пшеница, президент, расходы, кукуруза, Кабмин
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