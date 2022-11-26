Украина в качестве гуманитарной помощи предоставит 125 тыс. тонн зерна странам Африки и Азии

Соответствующее постановление Кабмина №1313 от 24 ноября во исполнение указа президента Украины "О предоставлении гуманитарной помощи государствам Африки и Азии" опубликовано на сайте Кабмина.

"Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи – зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс. тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республику Кению, Федеративную Республику Нигерия", – говорится в тексте документа.

Также постановлением предусмотрено выделение МВД (для ГСЧС) 900 млн грн для закупки и поставки в страны Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тыс. тонн.

Указывается, что средства на расходы будут выделены из резервного фонда госбюджета.