Украина в качестве гуманитарной помощи предоставит 125 тыс. тонн зерна странам Африки и Азии

Соответствующее постановление Кабмина №1313 от 24 ноября во исполнение указа президента Украины "О предоставлении гуманитарной помощи государствам Африки и Азии" опубликовано на сайте Кабмина.
"Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи – зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тыс. тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республику Кению, Федеративную Республику Нигерия", – говорится в тексте документа.
Также постановлением предусмотрено выделение МВД (для ГСЧС) 900 млн грн для закупки и поставки в страны Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тыс. тонн.
Указывается, что средства на расходы будут выделены из резервного фонда госбюджета.
Украина основала программу Grain From Ukraine, чтобы вместе с партнерами "оказать столько продовольственной помощи бедным странам, сколько возможно", отмечал президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября.
По словам главы Украинского государства, первое судно Nord Vind с 27 тыс. тонн пшеницы на борту в рамках инициативы вышло в Эфиопию.