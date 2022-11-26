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Бельгия первой поддержала инициативу Grain from Ukraine – Зеленский на встрече с де Кроо

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Де Кроо отметил, что его страна охотно поддержала инициативу Зеленского Grain from Ukraine
Де Кроо отметил, что его страна охотно поддержала инициативу Зеленского Grain from Ukraine
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, находящийся с визитом в Киеве, обсудили реализацию инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Об этом сообщил Офис президента.

Приветствуя главу правительства Бельгии, Зеленский отметил, что этот визит проходит в день, когда Украина чтит память миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов. Он подчеркнул, что и тогда, и сейчас политика Кремля направлена на тотальное покорение и уничтожение народа Украины.

"Но сейчас российская геноцидная политика вышла за рамки нашего государства, нашего континента и угрожает миллионам людей во многих странах мира. Россия сделала все, чтобы продовольственный кризис, спровоцированный блокадой украинских портов и войной против нашего государства, стал чрезвычайно острым для многих стран мира", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами делает все, чтобы снять остроту этого продовольственного кризиса, и поблагодарил Бельгию и ее премьера "за действенную солидарность в этих условиях".

"Одним из главных вопросов, который мы сегодня обсудили, с которого мы начали, стала наша инициатива Grain from Ukraine. Бельгия поддержала ее первой – присоединилась, предоставляя финансирование для гуманитарных поставок продовольствия в страны, которым очень сложно", – рассказал президент. 

Де Кроо также отметил, что его страна охотно поддержала кампанию Grain from Ukraine.

"Эта инициатива позволяет предотвратить возможные проблемы с продовольственным обеспечением в отдельных африканских странах. Кроме того, это поддерживает вашу экономику, Украину в этот сложный период", – сказал бельгийский премьер. 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделяют до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine, заявило USAID 18 ноября. Отмечалось, что США уже выделили через Всемирную продовольственную программу ООН $173 млн для закупки украинского зерна, чтобы уменьшить последствия острого продовольственного кризиса для стран, которые испытывают его больше всего, в том числе для Эфиопии, Йемена и Афганистана.

Правительство Канады объявило 25 ноября о выделении 30 млн канадских долларов через Всемирную продовольственную программу для доставки дополнительных партий украинского зерна. 

Германия внесет €15 млн в инициативу Grain from Ukraine, сообщила сегодня посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен. Она также отметила, что на прошлой неделе при поддержке Германии судно с 25 тыс. тонн зерна отправилось из Украины в Эфиопию. 

Контекст:

Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время вступления на саммите G20 15 ноября. Он также упомянул о выходе в Эфиопию первого судна в рамках программы, Nord Vind, с 27 тыс. тонн пшеницы.

Суть программы – прямая закупка странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак. Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 млн человек до конца весны 2023 года.

К инициативе уже присоединились Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США, сказал Зеленский в вечернем обращении 17 ноября. 

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

Теги: США, Германия, Канада, Бельгия, продукты, голод, деньги, Владимир Зеленский, финансы, Анка Фельдгузен, Александр Де Кроо, зерно
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