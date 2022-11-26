Бельгия первой поддержала инициативу Grain from Ukraine – Зеленский на встрече с де Кроо

Приветствуя главу правительства Бельгии, Зеленский отметил, что этот визит проходит в день, когда Украина чтит память миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов. Он подчеркнул, что и тогда, и сейчас политика Кремля направлена на тотальное покорение и уничтожение народа Украины.

"Но сейчас российская геноцидная политика вышла за рамки нашего государства, нашего континента и угрожает миллионам людей во многих странах мира. Россия сделала все, чтобы продовольственный кризис, спровоцированный блокадой украинских портов и войной против нашего государства, стал чрезвычайно острым для многих стран мира", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами делает все, чтобы снять остроту этого продовольственного кризиса, и поблагодарил Бельгию и ее премьера "за действенную солидарность в этих условиях".

"Одним из главных вопросов, который мы сегодня обсудили, с которого мы начали, стала наша инициатива Grain from Ukraine. Бельгия поддержала ее первой – присоединилась, предоставляя финансирование для гуманитарных поставок продовольствия в страны, которым очень сложно", – рассказал президент.

Де Кроо также отметил, что его страна охотно поддержала кампанию Grain from Ukraine.

"Эта инициатива позволяет предотвратить возможные проблемы с продовольственным обеспечением в отдельных африканских странах. Кроме того, это поддерживает вашу экономику, Украину в этот сложный период", – сказал бельгийский премьер.

Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделяют до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine, заявило USAID 18 ноября. Отмечалось, что США уже выделили через Всемирную продовольственную программу ООН $173 млн для закупки украинского зерна, чтобы уменьшить последствия острого продовольственного кризиса для стран, которые испытывают его больше всего, в том числе для Эфиопии, Йемена и Афганистана.

Правительство Канады объявило 25 ноября о выделении 30 млн канадских долларов через Всемирную продовольственную программу для доставки дополнительных партий украинского зерна.

Германия внесет €15 млн в инициативу Grain from Ukraine, сообщила сегодня посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен. Она также отметила, что на прошлой неделе при поддержке Германии судно с 25 тыс. тонн зерна отправилось из Украины в Эфиопию.