Более 70 судов ожидают разрешения на вход в украинские порты за продовольствием – Одесская ОВА

Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук сообщил в комментарии "Радіо Свобода".

"В понедельник три судна покинули украинские порты. Они перевозят 90 428 тонн зерна и другого продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы. 76 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 33 загруженных сухогрузов готовятся к осмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться дальше в пункты назначения", – рассказал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов вывезли 11,6 млн тонн продовольствия, сообщали в Мининфраструктуры.