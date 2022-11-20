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Из портов Одессы за два дня вышли восемь судов с украинским зерном – Мининфраструктуры

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В Мининфраструктуры отметили, что по "зерновому коридору" движется "под загрузку" четыре судна
В Мининфраструктуры отметили, что по "зерновому коридору" движется "под загрузку" четыре судна
Фото: EPA (архив)

В рамках "зернового соглашения" из портов в Одессе за два дня вышли восемь судов с украинским продовольствием. Об этом 20 ноября проинформировало в Telegrаm Министерство инфраструктуры Украины.

"Зерновая инициатива": за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов из 342 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что сейчас по "зерновому коридору" движется четыре судна "под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции".

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в украинском ведомстве.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов вывезли 11 млн тонн продовольствия, сообщал Зеленский 17 ноября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, Африка, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт, зерно
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