Из портов Одессы за два дня вышли восемь судов с украинским зерном – Мининфраструктуры

"Зерновая инициатива": за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов из 342 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что сейчас по "зерновому коридору" движется четыре судна "под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции".
"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в украинском ведомстве.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов вывезли 11 млн тонн продовольствия, сообщал Зеленский 17 ноября.