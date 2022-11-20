Из портов Одессы за два дня вышли восемь судов с украинским зерном – Мининфраструктуры

В Мининфраструктуры отметили, что по "зерновому коридору" движется "под загрузку" четыре судна Фото: EPA (архив)

"Зерновая инициатива": за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов из 342 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что сейчас по "зерновому коридору" движется четыре судна "под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции".

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – объяснили в украинском ведомстве.