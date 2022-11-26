Шмыгаль в День памяти жертв Голодомора: 90 лет спустя российский режим снова с помощью геноцида хочет сломить украинцев. Не получится

"90 лет назад советский сталинский режим с помощью Голодомора устроил геноцид украинского народа. Миллионы людей погибли в течение 1932–1933 годов", – напомнил Шмыгаль.

По его словам, таким образом режим стремился сломить сопротивление и лишить украинцев идентичности.

"Через 90 лет российский режим снова с помощью геноцида хочет сломить украинцев и нашу волю. Не получится. Несокрушимый, храбрый украинский народ выстоит и снова расцветет после победы", – написал он.

"Шаг за шагом мы приближаем этот день. Светлая память жертвам Голодомора-геноцида. Светлая память всем невинно убиенным. Слава Украине!" – написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что РФ обязательно заплатит за свои преступления.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. Год назад этот показатель составлял 85%.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.