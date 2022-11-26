ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль в День памяти жертв Голодомора: 90 лет спустя российский режим снова с помощью геноцида хочет сломить украинцев. Не получится

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль о расплате России за преступления: Шаг за шагом мы приближаем этот день
Шмыгаль о расплате России за преступления: Шаг за шагом мы приближаем этот день
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти жертв Голодомора заявил, что Россия обязательно заплатит за свои преступления. Сообщение он опубликовал в Facebook.

"90 лет назад советский сталинский режим с помощью Голодомора устроил геноцид украинского народа. Миллионы людей погибли в течение 1932–1933 годов", – напомнил Шмыгаль.

По его словам, таким образом режим стремился сломить сопротивление и лишить украинцев идентичности.

"Через 90 лет российский режим снова с помощью геноцида хочет сломить украинцев и нашу волю. Не получится. Несокрушимый, храбрый украинский народ выстоит и снова расцветет после победы", – написал он.

Премьер подчеркнул, что РФ обязательно заплатит за свои преступления.

"Шаг за шагом мы приближаем этот день. Светлая память жертвам Голодомора-геноцида. Светлая память всем невинно убиенным. Слава Украине!" – написал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0u2rkHcUu7HD7zc6zX6DVyjDuGQJ9fML2qtzVAFbFDTdyumq8ATjyrz6BrtBVqYbHl

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. Год назад этот показатель составлял 85%.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Теги: геноцид, голод, Голодомор, война России против Украины, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
Вдова Говорухина погибла в пожаре
Вдова Говорухина погибла в пожаре
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (58824)
2
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (48281)
3
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (29129)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (28957)
5
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (27125)
6
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (26073)
7
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте (18080)
8
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ (14882)
 
 
 
 