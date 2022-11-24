Парламенты Молдовы и Ирландии признали Голодомор геноцидом украинцев, парламент Румынии – преступлением против украинцев и человечества

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР Фото: ЕРА

Документ прямо называет Голодомор актом геноцида, за который несет ответственность тоталитарный большевистский режим СССР, говорится в релизе.

Депутаты в декларации заявили, что учитывали "необходимость неидеологизированной и вполне человеческой оценки исторического прошлого, со всеми трагедиями и ужасами, пережитыми народами бывшего СССР".

"Зная по драматическому опыту нашего народа последствия тоталитарного советского режима для жизни миллионов ни в чем не повинных жителей бывшего СССР, жертв государственной политики, основанной на терроре и истреблении широких социальных слоев, выражая свою полную солидарность с украинским народом, который героически борется против агрессии Российской Федерации, давая отпор в ХХІ веке политике геноцида украинского народа и ликвидации Украинского государства, тем самым защищая мир и свободу европейского континента и защищая Республику Молдова от военной оккупации, [...] парламент Молдовы заявляет в духе солидарности с украинским народом и во имя правды, что тоталитарный большевистский режим в СССР несет ответственность за преднамеренный акт геноцида против украинского народа после проведения политики Голодомора", – говорится в документе.

Трагедия Голодомора была "методом массового уничтожения голодом, практиковавшимся большевистским режимом с целью уничтожения крестьянства как основы украинского народа и уничтожения способности украинского народа к сопротивлению и воли к свободе и государственной независимости", считают в Молдове.

Геноцидом Голодомор 1932–1933 годов признала сегодня также верхняя палата парламента Ирландии, проинформировала в Twitter пресс-служба посольства Украины.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022

Парламент Румынии – Сенат и Палата депутатов – на совместном заседании 24 ноября признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности, добавило посольстве Украины в Румынии.