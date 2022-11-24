Парламенты Молдовы и Ирландии признали Голодомор геноцидом украинцев, парламент Румынии – преступлением против украинцев и человечества

Документ прямо называет Голодомор актом геноцида, за который несет ответственность тоталитарный большевистский режим СССР, говорится в релизе.
Депутаты в декларации заявили, что учитывали "необходимость неидеологизированной и вполне человеческой оценки исторического прошлого, со всеми трагедиями и ужасами, пережитыми народами бывшего СССР".
"Зная по драматическому опыту нашего народа последствия тоталитарного советского режима для жизни миллионов ни в чем не повинных жителей бывшего СССР, жертв государственной политики, основанной на терроре и истреблении широких социальных слоев, выражая свою полную солидарность с украинским народом, который героически борется против агрессии Российской Федерации, давая отпор в ХХІ веке политике геноцида украинского народа и ликвидации Украинского государства, тем самым защищая мир и свободу европейского континента и защищая Республику Молдова от военной оккупации, [...] парламент Молдовы заявляет в духе солидарности с украинским народом и во имя правды, что тоталитарный большевистский режим в СССР несет ответственность за преднамеренный акт геноцида против украинского народа после проведения политики Голодомора", – говорится в документе.
Трагедия Голодомора была "методом массового уничтожения голодом, практиковавшимся большевистским режимом с целью уничтожения крестьянства как основы украинского народа и уничтожения способности украинского народа к сопротивлению и воли к свободе и государственной независимости", считают в Молдове.
Геноцидом Голодомор 1932–1933 годов признала сегодня также верхняя палата парламента Ирландии, проинформировала в Twitter пресс-служба посольства Украины.
1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV— UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022
Парламент Румынии – Сенат и Палата депутатов – на совместном заседании 24 ноября признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности, добавило посольстве Украины в Румынии.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.