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Парламенты Молдовы и Ирландии признали Голодомор геноцидом украинцев, парламент Румынии – преступлением против украинцев и человечества

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Голодомор 1932 1933 годов массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР
Фото: ЕРА

24 ноября парламент Молдовы принял декларацию об осуждении Голодомора 1932–1933 годов в Украине, сообщает пресс-служба парламента.

Документ прямо называет Голодомор актом геноцида, за который несет ответственность тоталитарный большевистский режим СССР, говорится в релизе. 

Депутаты в декларации заявили, что учитывали "необходимость неидеологизированной и вполне человеческой оценки исторического прошлого, со всеми трагедиями и ужасами, пережитыми народами бывшего СССР".

"Зная по драматическому опыту нашего народа последствия тоталитарного советского режима для жизни миллионов ни в чем не повинных жителей бывшего СССР, жертв государственной политики, основанной на терроре и истреблении широких социальных слоев, выражая свою полную солидарность с украинским народом, который героически борется против агрессии Российской Федерации, давая отпор в ХХІ веке политике геноцида украинского народа и ликвидации Украинского государства, тем самым защищая мир и свободу европейского континента и защищая Республику Молдова от военной оккупации, [...] парламент Молдовы заявляет в духе солидарности с украинским народом и во имя правды, что тоталитарный большевистский режим в СССР несет ответственность за преднамеренный акт геноцида против украинского народа после проведения политики Голодомора", – говорится в документе.

Трагедия Голодомора была "методом массового уничтожения голодом, практиковавшимся большевистским режимом с целью уничтожения крестьянства как основы украинского народа и уничтожения способности украинского народа к сопротивлению и воли к свободе и государственной независимости", считают в Молдове.

Геноцидом Голодомор 1932–1933 годов признала сегодня также верхняя палата парламента Ирландии, проинформировала в Twitter пресс-служба посольства Украины.  

Парламент Румынии – Сенат и Палата депутатов – на совместном заседании 24 ноября признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности, добавило посольстве Украины в Румынии.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Румыния, Молдова, геноцид, Ирландия, Голодомор, Holodomor
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