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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский выступил с самым жестким осуждением России с начала полномасштабного вторжения – СМИ

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Франциск осудил агрессию России против Украины
Франциск осудил агрессию России против Украины
Фото: EPA

Папа римский Франциск выступил с самым решительным на сегодняшний день осуждением войны России против Украины. Он сравнил ее с голодом 1930-х годов, который понтифик назвал геноцидом, сообщает The Wall Street Journal 23 ноября.

Франциск упомянул нынешнее бедственное положение Украины, так же, как ее испытания при советском диктаторе Иосифе Сталине. В молитве о мире в конце своей еженедельной публичной аудиенции на площади Святого Петра папа Франциск высказал мысль об "ужасных страданиях дорогого и измученного украинского народа", пишет издание.

Папа отметил, что будущая суббота является ежегодным Днем памяти Голодомора (отмечается в четвертую субботу ноября, в 2022 году это будет 26 ноября. – "ГОРДОН"), который он назвал "истреблением голодом 1932–1933 годов, искусственно вызванным Сталиным в Украине".

"Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев – дети, женщины и старики, младенцы, – которые сегодня страдают от мученической агрессии", – сказал понтифик.

WSJ отмечает, что ранее Франциск часто сожалел о страданиях простых украинцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но старался избегать прямых обвинений России или президента РФ Владимира Путина и не раз предполагал, что агрессия была спровоцирована Западом.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".

Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

Теги: Иосиф Сталин, папа римский, Франциск, Голодомор, российская агрессия, война России против Украины
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