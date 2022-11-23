Папа римский выступил с самым жестким осуждением России с начала полномасштабного вторжения – СМИ

Франциск упомянул нынешнее бедственное положение Украины, так же, как ее испытания при советском диктаторе Иосифе Сталине. В молитве о мире в конце своей еженедельной публичной аудиенции на площади Святого Петра папа Франциск высказал мысль об "ужасных страданиях дорогого и измученного украинского народа", пишет издание.

Папа отметил, что будущая суббота является ежегодным Днем памяти Голодомора (отмечается в четвертую субботу ноября, в 2022 году это будет 26 ноября. – "ГОРДОН"), который он назвал "истреблением голодом 1932–1933 годов, искусственно вызванным Сталиным в Украине".

"Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев – дети, женщины и старики, младенцы, – которые сегодня страдают от мученической агрессии", – сказал понтифик.

WSJ отмечает, что ранее Франциск часто сожалел о страданиях простых украинцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но старался избегать прямых обвинений России или президента РФ Владимира Путина и не раз предполагал, что агрессия была спровоцирована Западом.