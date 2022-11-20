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Переговоры с Зеленским, прогулка по Киеву, знакомство с Патроном и поездка в вагоне "Укрзалізниці". Фоторепортаж о визите Сунака в Киев

Сегодня 15.20
19 ноября Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Для политика, вступившего в должность 25 октября, это первый визит в Украину в качестве премьера. В Киеве он провел переговоры с Зеленским, оба лидера прогулялись к Михайловской площади, где посмотрели выставку уничтоженной российской техники. Также они почтили память погибших украинских воинов, а Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов. Кроме того, британский премьер "познакомился" со знаменитым украинским псом-сапером Патроном.
Теги: Киев, Великобритания, выставка, переговоры, Голодомор, визит, встреча, Риши Сунак
 

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