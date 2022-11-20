Переговоры с Зеленским, прогулка по Киеву, знакомство с Патроном и поездка в вагоне "Укрзалізниці". Фоторепортаж о визите Сунака в Киев
Фото: Melinda Simmons / Twitter
Фото: Укрзалізниця / Telegram
19 ноября Киев посетил премьер-министр
Великобритании Риши Сунак. Для политика, вступившего в должность 25 октября, это первый визит в Украину в качестве премьера. В Киеве он провел переговоры с Зеленским, оба лидера прогулялись к Михайловской площади
, где посмотрели выставку уничтоженной российской техники. Также они почтили память погибших украинских воинов, а Сунак установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932–1933 годов. Кроме того, британский премьер "познакомился"
со знаменитым украинским псом-сапером Патроном.