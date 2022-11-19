Посол показала реакцию Сунака, когда он увидел пса Патрона. В сети спросили: "Понравится ли это коту Ларри?"

"Когда британский премьер-министр встретился с Патроном", – написала Симмонс.

На фото Сунак сидит на корточках, улыбаясь самому известному украинскому джек-рассел-терьеру. Патрон в Twitter отметил, что "обсуждал важные темы о разминировании с Сунаком".

"Но на этой фотографии я рассказываю свой анекдот про саперов, поэтому премьер-министр улыбается", – пошутили администраторы страницы от имени Патрона.

Yes, we were discussing essential topics about demining. But on this photo, I’m telling my joke about sappers, so that’s why Prime Minister smiles * — Patron (@PatronDsns) November 19, 2022

Ее твит комментируют пользователи. Некоторые предполагают, что Патрон спрашивает, "где его друг Борис" – предшественник Сунака на должности премьера Британии Борис Джонсон.

Другие интересуются, "понравится ли это коту Ларри" – питомцу, который живет на Даунинг-стрит c 2011 года, и, как и Патрон, имеет свой аккаунт в соцсети.

Will Larry the cat like that? — Rickard Svensson (@Rickard40913734) November 19, 2022

Есть также пользователи, которые считают, что такой снимок может стать иллюстрацией в учебниках истории.

A moment for the history books — marvindurr (@durr1987) November 19, 2022