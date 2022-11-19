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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол показала реакцию Сунака, когда он увидел пса Патрона. В сети спросили: "Понравится ли это коту Ларри?"

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Патрон рассказал Сунаку "анекдот про саперов", пошутили в Twitter украинского пса
Патрон рассказал Сунаку "анекдот про саперов", пошутили в Twitter украинского пса
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Во время визита в Киев 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак увидел знаменитого украинского пса-сапера Патрона, фото встречи опубликовала в Twitter посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.

"Когда британский премьер-министр встретился с Патроном", – написала Симмонс.

На фото Сунак сидит на корточках, улыбаясь самому известному украинскому джек-рассел-терьеру. Патрон в Twitter отметил, что "обсуждал важные темы о разминировании с Сунаком".

"Но на этой фотографии я рассказываю свой анекдот про саперов, поэтому премьер-министр улыбается", – пошутили администраторы страницы от имени Патрона.

Ее твит комментируют пользователи. Некоторые предполагают, что Патрон спрашивает, "где его друг Борис" – предшественник Сунака на должности премьера Британии Борис Джонсон. 

Другие интересуются, "понравится ли это коту Ларри" – питомцу, который живет на Даунинг-стрит c 2011 года, и, как и Патрон, имеет свой аккаунт в соцсети.

Есть также пользователи, которые считают, что такой снимок может стать иллюстрацией в учебниках истории.

Контекст:

19 ноября Сунак посетил Украину впервые за время пребывания в должности премьер-министра Великобритании. В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, саперы, Борис Джонсон, соцсети, премьер-министр, Мелинда Симмонс, Риши Сунак, пес Патрон
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