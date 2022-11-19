Посол показала реакцию Сунака, когда он увидел пса Патрона. В сети спросили: "Понравится ли это коту Ларри?"

"Когда британский премьер-министр встретился с Патроном", – написала Симмонс.
На фото Сунак сидит на корточках, улыбаясь самому известному украинскому джек-рассел-терьеру. Патрон в Twitter отметил, что "обсуждал важные темы о разминировании с Сунаком".
"Но на этой фотографии я рассказываю свой анекдот про саперов, поэтому премьер-министр улыбается", – пошутили администраторы страницы от имени Патрона.
Yes, we were discussing essential topics about demining. But on this photo, I’m telling my joke about sappers, so that’s why Prime Minister smiles *— Patron (@PatronDsns) November 19, 2022
Ее твит комментируют пользователи. Некоторые предполагают, что Патрон спрашивает, "где его друг Борис" – предшественник Сунака на должности премьера Британии Борис Джонсон.
Другие интересуются, "понравится ли это коту Ларри" – питомцу, который живет на Даунинг-стрит c 2011 года, и, как и Патрон, имеет свой аккаунт в соцсети.
Will Larry the cat like that?— Rickard Svensson (@Rickard40913734) November 19, 2022
Есть также пользователи, которые считают, что такой снимок может стать иллюстрацией в учебниках истории.
A moment for the history books— marvindurr (@durr1987) November 19, 2022
19 ноября Сунак посетил Украину впервые за время пребывания в должности премьер-министра Великобритании. В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади. В ходе визита он заявил о поддержке Украины и объявил о предоставлении нового пакета помощи, в него войдет, кроме прочего, 125 зенитных пушек. Всего, по его словам, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд.