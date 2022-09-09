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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен и Патрон посетили Охмадет. Госсекретарь назвал пса-сапера самым известным псом в мире, а тот "помял" ему пиджак. Фото, видео

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Блинкен, Патрон и хозяин собаки Михаил Ильев в вестибюле Охматдета
Блинкен, Патрон и хозяин собаки Михаил Ильев в вестибюле Охматдета
Фото: Secretary Antony Blinken / Instagram

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину посетил детскую больницу Охматдет в Киеве, сообщает CNN.

Он приехал в больницу в сопровождении посла США в Украине Бриджит Бринк. Дипломаты навестили детей в больнице и познакомились со знаменитым украинским псом-сапером Патроном (собака породы джек-рассел-терьер). 

Бринк угостила Патрона кормом. Наград и медалей у пса уже много, поэтому, по мнению дипоматки, тот мог захотеть "чего-то более полезного". Блинкен и Бринк пообщались с собакой и его хозяином Михаилом Ильевым (начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области) в вестибюле больницы, потом устроили фотосессию.

Видео, на котором Блинкен угощает кормом Патрона и фотографируется с ним, опубликовали в Instagram сапера. 

"Если бы год назад вы мне сказали, что я буду есть из рук Энтони Блинкена... Я бы рассмеялся вам в лицо!" – отметили в титрах к ролику от имени Патрона. Фотографии с дипломатом в аккаунте сапера тоже обнародовали

Знаменитый украинский джек-рассел-терьер сопровождал Блинкена, когда тот общался с детьми в больнице. Как отмечает "Голос Америки", глава Госдепа навестил шестилетнюю девочку Марину из Херсона, которая из-за обстрелов потеряла ногу, также он зашел в игровую комнату и подарил там детям игрушки. Также он пообщался с 13-летней девочкой Екатериной из Краматорска, пострадавшей во время ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу в этом городе в апреле. Мама девочки, как сказали Блинкену, погибла в тот день. 

Самому Блинкену тоже презентовали подарок – мягкую игрушку в виде Патрона. Дипломат отметил, что "это самая известная собака в мире". В аккаунте Патрона отметили, что пес-сапер "немного помял пиджак" Блинкену.

"Пришел к деткам в Охматдет. А там знаете, кто был? Энтони Блинкен! Госсекретарь США. Обгавкали вопросы безопасности, поблагодарил за помощь США Украину. Хочу извиниться, что немного помял пиджак, но не каждый день у меня такая встреча. Волновался немного", – написали в Instagram Патрона. 

Контекст:

Блинкен приехал в Киев с неанонсированным визитом 8 сентября. Он посетил освобожденные от оккупантов города под Киевом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, ГСЧС, больница, Охматдет, дети, Энтони Блинкен, собаки, игрушки, девочка, Бриджит Бринк, пес Патрон
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