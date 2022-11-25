Украина нуждается в воздушном щите и надежных гарантиях безопасности – Ермак на встрече Комиссии Украина – НАТО

"Мы верим, что в скором времени Украина будет готова начать процесс вступления [в НАТО], пропустив ПДЧ (План действий по членству. – "ГОРДОН") в плане соответствия стандартам Альянса и уровню взаимосовместимости. Мы верим, что Украина как уникальный партнер Альянса в очень особенной ситуации безопасности будет иметь свой разумный путь к членству в НАТО", – заявил Ермак, напомнив, что в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подали официальную заявку на членство Украины в НАТО.

Ермак добавил, что вступление Украины в Альянс требует консенсуса всех государств-членов. Глава ОП напомнил, Украина презентовала концепт Киевского договора безопасности со своими предложениями по гарантиям безопасности.

"Наши предложения направлены на мобилизацию необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для самозащиты Украины. Эти гарантии должны защитить суверенитет и территориальную целостность Украины и сделать невозможной новую агрессию в будущем", – подчеркнул Ермак.

По его словам, рабочий принцип гарантий прост: безопасность Украины зависит прежде всего от ее способности защитить себя, а эффективная защита Украины "зависит от вклада ее союзников". Он добавил, что важный компонент гарантий – безопасность неба и эффективная противовоздушная оборона.

"Мы не знаем, какие объекты окажутся под ударом в следующий раз. Но мы знаем, что Украина нуждается в воздушном щите. Мы знаем, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности", – резюмировал руководитель ОП.