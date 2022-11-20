Ермак рассказал, считает ли возможным завершение войны весной

Ведущая обратила внимание на заявление замминистра обороны Украины, генерал-майора запаса Владимира Гаврилова, который высказал мнение, что война завершится весной 2023 года, а еще до конца этого года Силы обороны Украины могут зайти в оккупированный Крым. Она спросила, как Ермак оценивает строки завершения войны.
Глава ОП в ответ сказал, что заявление Гаврилова звучит "будто мечта".
"Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичен", – продолжил он.
На прошлой неделе Украина одержала важную победу – освободила от оккупантов Херсон, отметил Ермак, подчеркнув, что также есть успехи на харьковском направлении.
"Однако война продолжается, я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет. Вы помните, как это начиналось. Многие люди в мире давали нам три дня, неделю, месяц. Уже восемь месяцев прошло и сегодня я уверен, что большинство людей в мире уверено в нашей победе, – добавил он. – Каждый день, ежеминутно, 24 часа в сутки семь дней в неделю мы делаем все возможное, чтобы наша совместная с партнерами победа наступила как можно скорее".
20 ноября начался 270-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра (в том числе освобожден Херсон).
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.