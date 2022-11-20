Ермак рассказал, считает ли возможным завершение войны весной

Ермак: Я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Ведущая обратила внимание на заявление замминистра обороны Украины, генерал-майора запаса Владимира Гаврилова, который высказал мнение, что война завершится весной 2023 года, а еще до конца этого года Силы обороны Украины могут зайти в оккупированный Крым. Она спросила, как Ермак оценивает строки завершения войны.

Глава ОП в ответ сказал, что заявление Гаврилова звучит "будто мечта".

"Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичен", – продолжил он.

На прошлой неделе Украина одержала важную победу – освободила от оккупантов Херсон, отметил Ермак, подчеркнув, что также есть успехи на харьковском направлении.

"Однако война продолжается, я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет. Вы помните, как это начиналось. Многие люди в мире давали нам три дня, неделю, месяц. Уже восемь месяцев прошло и сегодня я уверен, что большинство людей в мире уверено в нашей победе, – добавил он. – Каждый день, ежеминутно, 24 часа в сутки семь дней в неделю мы делаем все возможное, чтобы наша совместная с партнерами победа наступила как можно скорее".