Все демократические фракции Германии договорились о признании Голодомора геноцидом – Кулеба

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решено: Бундестаг расценивает его как геноцид", – написал Кулеба.

Министр поблагодарил за уважение к украинскому народу сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, главу фракции Свободной демократической партии Кристиана Дюрра, сопредседателя партии "Зеленые" Омида Нурипура, лидера Христианского демократического союза Фридриха Мерца.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.



Decided: Bundestag sees it as a genocide.



Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Проект резолюции о признании Голодомора геноцидом зарегистрирован в Бундестаге, немецкие депутаты будут голосовать по этому поводу на следующей неделе. Фракции СДПГ, "Зеленых", СвДП и ХДС/ХСС подготовили заявление о том, что следует принять резолюцию, сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung 25 ноября.