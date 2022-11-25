Все демократические фракции Германии договорились о признании Голодомора геноцидом – Кулеба

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решено: Бундестаг расценивает его как геноцид", – написал Кулеба.
Министр поблагодарил за уважение к украинскому народу сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, главу фракции Свободной демократической партии Кристиана Дюрра, сопредседателя партии "Зеленые" Омида Нурипура, лидера Христианского демократического союза Фридриха Мерца.
All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022
Decided: Bundestag sees it as a genocide.
Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.
В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.
16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Проект резолюции о признании Голодомора геноцидом зарегистрирован в Бундестаге, немецкие депутаты будут голосовать по этому поводу на следующей неделе. Фракции СДПГ, "Зеленых", СвДП и ХДС/ХСС подготовили заявление о том, что следует принять резолюцию, сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung 25 ноября.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.