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Все демократические фракции Германии договорились о признании Голодомора геноцидом – Кулеба

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Проект резолюции о признании Голодомора геноцидом немецкий парламент рассмотрит на следующей неделе
Проект резолюции о признании Голодомора геноцидом немецкий парламент рассмотрит на следующей неделе
Фото: EPA

На следующей неделе Бундестаг может принять резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решено: Бундестаг расценивает его как геноцид", – написал Кулеба.

Министр поблагодарил за уважение к украинскому народу сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, главу фракции Свободной демократической партии Кристиана Дюрра, сопредседателя партии "Зеленые" Омида Нурипура, лидера Христианского демократического союза Фридриха Мерца.

В 2019 году на сайте Бундестага зарегистрировали петицию с требованием признать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом. Она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Как сообщала "Німецька хвиля" в декабре 2021 года, решение по этому вопросу пока принято не было.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Проект резолюции о признании Голодомора геноцидом зарегистрирован в Бундестаге, немецкие депутаты будут голосовать по этому поводу на следующей неделе. Фракции СДПГ, "Зеленых", СвДП и ХДС/ХСС подготовили заявление о том, что следует принять резолюцию, сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung 25 ноября. 

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Теги: Германия, депутаты, ФРГ, геноцид, голод, Голодомор, ХДС, Дмитрий Кулеба, Бундестаг, резолюция, СДПГ, Фридрих Мерц
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