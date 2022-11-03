Зеленский призвал Грецию признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Зеленский встретился с Сакелларопулу в Киеве 3 ноября Фото: EPA

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Греции Катериной Сакелларопулу в Киеве 3 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня я поднял вопрос признания Грецией одной из самых больших наших трагедий – трагедии Голодомора, признания Голодомора актом геноцида украинского народа", – сказал Зеленский.