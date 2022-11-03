ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский призвал Грецию признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский встретился с Сакелларопулу в Киеве 3 ноября
Зеленский встретился с Сакелларопулу в Киеве 3 ноября
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Грецию признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Греции Катериной Сакелларопулу в Киеве 3 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня я поднял вопрос признания Грецией одной из самых больших наших трагедий – трагедии Голодомора, признания Голодомора актом геноцида украинского народа", – сказал Зеленский.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла обращение с призывом к властям Германии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Греция, СССР, геноцид, Голодомор, Владимир Зеленский, Катерина Сакелларопулу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из 10 понимают катастрофичность происходящего
  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из 10 понимают катастрофичность происходящего G
Алеся БАЦМАН
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (124772)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (119121)
3
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (79596)
4
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (74764)
5
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (62281)
6
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (38470)
7
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (38160)
8
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (37982)
 
 
 
 