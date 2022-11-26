Байден: Мы чтим память жертв Голодомора и чествуем отважный украинский народ, который продолжает сопротивляться России

По словам Байдена, в то время как украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, в США не забывают также почтить жертв несправедливости, причиненной Украине в прошлом.
"В ноябре этого года отмечается годовщина Голодомора – "смерти от голода". Во время своего правления Иосиф Сталин ввел жесткую и репрессивную политику в отношении Украины, включая создание умышленного голода в 1932-33 годах, который привел к гибели миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей", – говорится в заявлении.
Президент США напомнил, что в этом месяце чтут память жертв Голодомора.
"Мы чтим память всех погибших в этой бессмысленной трагедии и воздаем должное стойкости украинского народа, пережившего разруху и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы чествуем отважный украинский народ, который продолжает храбро сопротивляться нападению России на свою демократию", – подчеркнул Байден.
Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. Год назад этот показатель составлял 85%.
Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.
Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.