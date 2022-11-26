Байден: Мы чтим память жертв Голодомора и чествуем отважный украинский народ, который продолжает сопротивляться России

Байден в годовщину Голодомора заявил, что США чтут память всех погибших в этой "бессмысленной трагедии" Фото: EPA

По словам Байдена, в то время как украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, в США не забывают также почтить жертв несправедливости, причиненной Украине в прошлом.

"В ноябре этого года отмечается годовщина Голодомора – "смерти от голода". Во время своего правления Иосиф Сталин ввел жесткую и репрессивную политику в отношении Украины, включая создание умышленного голода в 1932-33 годах, который привел к гибели миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей", – говорится в заявлении.

Президент США напомнил, что в этом месяце чтут память жертв Голодомора.

"Мы чтим память всех погибших в этой бессмысленной трагедии и воздаем должное стойкости украинского народа, пережившего разруху и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы чествуем отважный украинский народ, который продолжает храбро сопротивляться нападению России на свою демократию", – подчеркнул Байден.