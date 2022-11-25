93% украинцев согласны с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа – опрос

Социологи отмечают, что за последние 10 лет в полтора раза увеличилось количество украинцев, считающих Голодомор геноцидом Фото: depositphotos.com

В то же время противоположной точки зрения придерживаются 3% респондентов.

Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что за последние 10 лет в полтора раза увеличилось количество украинцев, считающих Голодомор геноцидом. По сравнению с прошлым годом рост составил 8 процентных пунктов.

"Голодомор 1932–1933 годов признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значимые отклонения в возрастных распределениях по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.