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93% украинцев согласны с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа – опрос

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Социологи отмечают, что за последние 10 лет в полтора раза увеличилось количество украинцев, считающих Голодомор геноцидом
Социологи отмечают, что за последние 10 лет в полтора раза увеличилось количество украинцев, считающих Голодомор геноцидом
Фото: depositphotos.com

93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 25 ноября.

В то же время противоположной точки зрения придерживаются 3% респондентов.

Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что за последние 10 лет в полтора раза увеличилось количество украинцев, считающих Голодомор геноцидом. По сравнению с прошлым годом рост составил 8 процентных пунктов.

"Голодомор 1932–1933 годов признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значимые отклонения в возрастных распределениях по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в тех годах достигало 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинцев более 10 государств, в частности Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, Ирландия, Молдова, а также Ватикан.

Россия отрицает, что Голодомор был геноцидом украинцев.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, геноцид, голод, Голодомор, украинцы
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