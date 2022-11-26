За время действия "зернового соглашения" Украина отправила около 12 млн тонн продовольствия в 40 стран – Зеленский

Украина отправила более 2,5 млн тонн агропродукции в страны, где "не просто дефицит продовольствия, а жесткий кризис", сообщил Зеленский Фото: depositphotos.com

Об этом в своем обращении, опубликованном 26 ноября, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что сегодня прошел учредительный саммит по инициативе Grain from Ukraine. По словам Зеленского, на эту программу уже собрали около $150 млн.

"Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно. Благодаря нашей экспортной "зерновой инициативе" по трем черноморским портам мы отправили на мировой рынок около 12 млн тонн продовольствия. 40 стран мира. Из этого объема более 2,5 млн тонн – странам, у которых не просто дефицит продовольствия, а жесткий кризис", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы во время Голодомора 1932–1933 годов прошли геноцид и сейчас "мы делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить новую геноцидную политику России".

"Новую, но такую похожую на ту, которая убила миллионы людей в ХХ веке. И мы не просто отбиваемся от злости. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира", – подчеркнул он.

В Facebook Зеленский опубликовал видео, в котором сообщается, то Украина производит около 100 млн тонн продовольствия и экспортирует более 15% мировой кукурузы, 10% пшеницы, 20% ячменя и более 50% подсолнечного масла.