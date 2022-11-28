Ракетные удары по украинской энергосистеме ставят под угрозу безопасность атомных объектов – The Guardian

Во время атаки 23 ноября все механизмы безопасности сработали "должным образом", но при этом были повреждены два генератора, что задержало перезапуск двух реакторов, заявил президент украинской атомной энергетической компании "Энергоатом" Петр Котин. По его словам, неоднократные отключения, вызванные новыми российскими ракетными атаками, могут повлиять на энергоснабжение Украины и, возможно, на ядерную безопасность. За все 40 лет работы украинской атомной отрасли ничего подобного еще не происходило, цитирует Котина The Guardian.

Повторные атаки, ведущие к большему количеству аварийных остановок, создадут огромную нагрузку на все компоненты станции, говорится в материале. Президент "Энергоатома" сравнил этот процесс с вождением автомобиля со скоростью 200 км/ч, а затем с аварийной остановкой.

Как говорится в материале The Guardian, дизель-генераторы могут поддерживать работу систем охлаждения и других систем безопасности, но они не производят достаточно энергии для перезапуска электростанции. Чем дольше длится отключение, тем сложнее становится перезапуск. Кроме того, он требует "значительных навыков" со стороны персонала станций. Работники Запорожской атомной электростанции сейчас работают "под давлением" российских оккупантов, подчеркнуло издание, отметив, что ситуацию усугубляет милитаризация объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне, 27 ноября, что "террористы готовят новые удары".

"Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что текущая неделя "может быть такой же сложной, как и уходящая".

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель, что увеличивает возможность воздушных атак по Украине.

"В Черном море появился впервые за длительное время (не было несколько суток) ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на борту. Это говорит о том, что подготовка шла и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть привлечены к службе в течение нескольких часов", – сказала Гуменюк 28 ноября.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона заявил, новый массированный ракетный удар России по Украине может произойти в любой момент.