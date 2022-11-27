Арахамия: Есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты

Он призвал граждан быть готовыми к возможным атакам противника.

"Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", – сказал Арахамия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний раз массированная атака оккупантов произошла 23 ноября. В результате ракетных обстрелов в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Наибольшие проблемы с электричеством были в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.