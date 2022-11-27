"Животные ударили по животным". Оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, попали в агропредприятие

По его информации, люди не пострадали

"В результате взрывов двух ракет (вероятно С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным", – написал Старух.

24-го и 25 ноября Старух также сообщал об обстрелах пригорода Запорожья.