"Животные ударили по животным". Оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, попали в агропредприятие

По его информации, люди не пострадали
"В результате взрывов двух ракет (вероятно С-300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным", – написал Старух.
24-го и 25 ноября Старух также сообщал об обстрелах пригорода Запорожья.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.