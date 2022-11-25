Российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья – ОВА

Поздно вечером 24 ноября россияне также обстреляли пригород Запорожья.
"Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разбитых окон", – проинформировал Старух.
Утром вследствие обстрелов была разрушена СТО, добавил он.
"Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя!" – написал Старух.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.