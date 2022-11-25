Российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья – ОВА

В результате ракетного обстрела оккупантов люди не пострадали, отметил Старух Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Поздно вечером 24 ноября россияне также обстреляли пригород Запорожья.

"Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разбитых окон", – проинформировал Старух.

Утром вследствие обстрелов была разрушена СТО, добавил он.

"Здесь, к счастью, тоже обошлось без жертв. День только начинается – берегите себя!" – написал Старух.